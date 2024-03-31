Український боксер Богачук здолав американця та став тимчасовим чемпіоном WBC — відео

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) здолав американця Браяна Мендосу (22-3-0, 16 KO) у двобої за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).
Бій Богачук-Мендоса
Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого був чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.
За підсумком 12 раундів Богачук став тимчасовим чемпіоном світу у першій середній вазі за версією WBC, перемігши американця Браяна Мендосу одностайним рішенням суддів: 118-110, 117-111, 117-111.
Перемога Богачука над Мендосою стала 24-ї у кар'єрі українця. Він має лише одну поразку.
Після бою український боксер кинув виклик американцю Себастьяну Фундорі, якому належать пояси WBC та WBO у першій середній вазі.
Для 28-річного українця це був перший чемпіонський бій у кар'єрі, а Мендоса раніше двічі виходив у титульні поєдинки — переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.
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