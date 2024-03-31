Український боксер Богачук здолав американця та став тимчасовим чемпіоном WBC — відео
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Український боксер Богачук здолав американця та став тимчасовим чемпіоном WBC — відео

Бокс
Джерело:  Champion

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) здолав американця Браяна Мендосу (22-3-0, 16 KO) у двобої за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

Бій Богачук-Мендоса

Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого був чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

За підсумком 12 раундів Богачук став тимчасовим чемпіоном світу у першій середній вазі за версією WBC, перемігши американця Браяна Мендосу одностайним рішенням суддів: 118-110, 117-111, 117-111.

Перемога Богачука над Мендосою стала 24-ї у кар'єрі українця. Він має лише одну поразку.

Після бою український боксер кинув виклик американцю Себастьяну Фундорі, якому належать пояси WBC та WBO у першій середній вазі.

Хоча пройшли 12 раундів, я почуваюся чудово. Мабуть, я можу провести ще 12 раундів. Це було легко, чудові відчуття. Я був готовий до цього бою. Це був дуже важливий поєдинок у моїй кар'єрі. Мабуть, найкращий бій у моїй профі-кар'єрі. Тепер я задоволений. Я — чемпіон світу. Мендоса — відмінний боксер, має великий досвід, і він у хорошій формі. У попередньому бою Мендоса нокаутував Фундору, чудового боксера. Для мене це був серйозний суперник, — цитує слова Богачука Sport.ua.

Для 28-річного українця це був перший чемпіонський бій у кар'єрі, а Мендоса раніше двічі виходив у титульні поєдинки — переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.

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