Украинский боксер Деревьянченко победил нокдауном американца Александера — видео
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Украинский боксер Деревьянченко победил нокдауном американца Александера — видео

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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский боксер победил американца Она Александера в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке.

Как прошел бой украинца Деревянченко

Поединок между Деревянченко и Александером длился все 10 раундов. Украинец уже на старте боя захватил инициативу и диктовал темп, проводя агрессивные комбинации.

В восьмом раунде Александер побывал в нокдауне после мощного удара по корпусу в исполнении Деревянченко. Впрочем, завершить бой досрочно Сергей не сумел: американец встал и продолжил борьбу.

В итоге судьи отдали победу Деревянченко единогласным решением – 100:89 от каждого рефери, Сергей выиграл все раунды.

Следующим соперником Деревянченко должен был стать американец Роуди Монтгомери, бой планировали провести в январе 2024 года, однако он сорвался из-за травмы украинца.

Что известно о Сергее Деревянченко

38-летний украинский боксер, выступающий во второй средней весовой категории. На профессиональном ринге провел 20 поединков, в которых одержал 15 побед (10 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Трижды – претендент на пояса чемпиона мира в среднем весе. В чемпионских поединках уступал Даниелю Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

На любительском уровне — бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, участник Олимпийских игр 2008 года (9 место в средней весовой категории).

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