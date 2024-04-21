Український боксер Деревʼянченко переміг нокдауном американця Александера — відео
Категорія
Спорт
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Український боксер Деревʼянченко переміг нокдауном американця Александера — відео

боксер
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український боксер переміг американця Вона Александера в андеркарді вечора боксу у Нью-Йорку.

Як прошов бій українця Деревʼянченко

Поєдинок між Дерев'янченком та Александером тривав усі заплановані 10 раундів. Українець вже на старті бою захопив ініціативу та диктував темп, проводячи агресивні комбінації.

У восьмому раунді Александер побував у нокдауні після потужного удару по корпусу у виконанні Дерев'янченка. Утім, завершити бій достроково Сергій не зумів: американець підвівся та продовжив боротьбу.

У підсумку судді віддали перемогу Дерев'янченку одноголосним рішенням — 100:89 від кожного рефері, Сергій виграв усі раунди.

Наступним суперником Дерев'янченка мав стати американець Роуді Монтгомері, бій планували провести у січні 2024 року, однак він зірвався через травму українця.

Що відомо про Сергія Дерев'янченко

38-річний український боксер, що виступає в другій середній ваговій категорії. На професійному ринзі провів 20 поєдинків, в яких здобув 15 перемог (10 — нокаутом) і зазнав п'яти поразок.

Тричі — претендент на пояси чемпіона світу в середній вазі. У чемпіонських поєдинках поступався Даніелю Джейкобсу, Геннадію Головкіну та Джермаллу Чарло.

На любительському рівні — бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року, учасник Олімпійських ігор 2008 року (9-те місце у середній ваговій категорії).

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