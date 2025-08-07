Украинский бронированный медевак "Новатор 2С" уже серийно поставляется в ВСУ

Санитарно-эвакуационный бронированный автомобиль "Новатор 2С" уже производится серийно и поставляется в боевые подразделения. Об этом сообщила компания "Украинская бронетехника", представившая бронеавтомобиль в конце 2024 года.
Главные тезисы
- Бронированный медевак “Новатор 2С” предназначен для оперативной эвакуации раненых из зон боевых действий и оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
- Автомобиль обеспечивает транспортировку лежачих и сидячих раненых, имеет место для транспортировки лежащего пациента и откидные полки для эвакуации раненых в разном состоянии.
"Новатор 2С" серийно поставляется в ВСУ
"Новатор 2С" разработан на базе СБА "Новатор". Его основное предназначение — оперативная эвакуация раненых из зон боевых действий или чрезвычайных ситуаций, оказание первоочередной медицинской помощи и транспортировка медицинского персонала.
В компании заметили, что "Новатор 2С" способен эвакуировать шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа. Автомобиль оборудован встроенным местом для транспортировки лежащего пациента, а также откидными полками для эвакуации раненых в разном состоянии.
Кроме того, в нем предусмотрено пространство для установки дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и т.п. Компоновка бронеавтомобиля позволяет интегрировать различные варианты медицинской аппаратуры — в соответствии с задачами и требованиями конкретного подразделения.
"Новатор 2С" обеспечивает скорую эвакуацию из "горячих" точек и оказание помощи в дороге — благодаря фиксации систем жизнеобеспечения. Также он гарантирует безопасность медицинского персонала, водителя и тяжелораненых даже под огнем.
