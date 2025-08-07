Украинский бронированный медевак "Новатор 2С" уже серийно поставляется в ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинский бронированный медевак "Новатор 2С" уже серийно поставляется в ВСУ

"Украинская бронетехника"
Новатор 2С
Читати українською

Санитарно-эвакуационный бронированный автомобиль "Новатор 2С" уже производится серийно и поставляется в боевые подразделения. Об этом сообщила компания "Украинская бронетехника", представившая бронеавтомобиль в конце 2024 года.

Главные тезисы

  • Бронированный медевак “Новатор 2С” предназначен для оперативной эвакуации раненых из зон боевых действий и оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
  • Автомобиль обеспечивает транспортировку лежачих и сидячих раненых, имеет место для транспортировки лежащего пациента и откидные полки для эвакуации раненых в разном состоянии.

"Новатор 2С" серийно поставляется в ВСУ

"Новатор 2С" разработан на базе СБА "Новатор". Его основное предназначение — оперативная эвакуация раненых из зон боевых действий или чрезвычайных ситуаций, оказание первоочередной медицинской помощи и транспортировка медицинского персонала.

В компании заметили, что "Новатор 2С" способен эвакуировать шести раненых в положении сидя или четырех в положении лежа. Автомобиль оборудован встроенным местом для транспортировки лежащего пациента, а также откидными полками для эвакуации раненых в разном состоянии.

Кроме того, в нем предусмотрено пространство для установки дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и т.п. Компоновка бронеавтомобиля позволяет интегрировать различные варианты медицинской аппаратуры — в соответствии с задачами и требованиями конкретного подразделения.

"Новатор 2С" обеспечивает скорую эвакуацию из "горячих" точек и оказание помощи в дороге — благодаря фиксации систем жизнеобеспечения. Также он гарантирует безопасность медицинского персонала, водителя и тяжелораненых даже под огнем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская армия получила новую партию мощной бронетехники - фото и видео
Украинская армия получила новую партию мощной бронетехники - фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Украинская бронетехника" передала штурмовикам бригады "Лють" БТРы М113 — видео
"Украинская бронетехника"
М113
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Украинская бронетехника" создала уникальный беспилотник-мину
БпАК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?