"Украинская бронетехника" создала уникальный беспилотник-мину

Беспилотный авиационный комплекс (БпАК) UB60D от компании "Украинская бронетехника" прошел процесс кодификации и был допущен в эксплуатацию в ВСУ. Его главным преимуществом называют уже включенную боевую часть, обеспечивающую высокую мобильность и быстрое приведение в готовность.

У ВСУ появятся уникальные БпАК-мины

Новый высокоточный FPV-дрон построен на основе 60-мм осколочной мины, которая сразу идет снаряженной на беспилотнике. При этом его конструкция сразу объединяет боевую часть с системой управления в единое целое, фактически убирая потребность в дополнительном предварительном снаряжении.

Скорее всего, используется 60-мм мина собственного производства "Украинской бронетехники", которая активно поставляется в подразделения Сил обороны. Поделиться

Этот боеприпас имеет массу 1150 г или 1380 г для полноценного выстрела, который при использовании из миномета имеет дальность до 2,5 км. При этом мина называется UB 60, из чего можно сделать интересное предположение, что БпАК UB60D назвали как ее версию в виде дрона.

БпОК UB60D

То есть это фактически беспилотник-мина, которая может наносить поражение живой силе и технике противника, при этом не требуя долгого времени на развертывание. Это логическое развитие 60-мм минометов, считая, что сегодня усложнилось их использование на поле боя из-за массового господства дронов.

В Украинской бронетехнике говорят, что в январе 2025 года до начала массового серийного производства первые образцы UB60D прошли боевое испытание на Покровском направлении в населенном пункте Удачное. Пока же они используются на Запорожском направлении.

Заявляется, что в один комплекс входит 250 ударных дронов и наземная станция управления. Также производителем отмечается, что помимо мобильности БпАК не требует долгой учебы оператора, что критически в условиях боевых действий.