"Українська бронетехніка" створила унікальний безпілотник-міну

Безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) UB60D від компанії "Українська бронетехніка" пройшов процес кодифікації та був допущений до експлуатації в ЗСУ. Його головною перевагою називають вже включену бойову частину, що забезпечує високу мобільність та швидке приведення до готовності.

У ЗСУ з'являться унікальні БпАК-міни

Новий високоточний FPV-дрон побудований на основі 60-мм осколкової міни, яка одразу йде спорядженою на безпілотнику. При цьому його конструкція одразу об’єднує бойову частину з системою управління в єдине ціле, фактично прибираючи потребу в додатковому попередньому спорядженні.

Скоріше за все використовується 60-мм міна власного виробництва "Української бронетехніки", яка активно постачається до підрозділів Сил оборони. Поширити

Цей боєприпас має масу 1150 г, або 1380 г для повноцінного пострілу, який при використанні з міномета має дальність до 2,5 км. При цьому міна має назву UB 60, з чого можна зробити цікаве припущення, що БпАК UB60D назвали як її версію у вигляді дрона.

БпАК UB60D

Тобто це фактично безпілотник-міна, яка може завдавати ураження живій силі та техніці противника, при цьому не потребуючи довгого часу на розгортання. Це логічний розвиток 60-мм мінометів, рахуючи що сьогодні ускладнилося їхнє використання на полі бою через масове панування дронів.

В "Українській бронетехніці" кажуть, що у січні 2025 року до початку масового серійного виробництва перші зразки UB60D пройшли бойове випробування на Покровському напрямку в населеному пункті Удачне. Наразі ж вони використовуються на Запорізькому напрямку.

Заявляється, що до одного комплексу входить 250 ударних дронів та наземна станція керування. Також виробником наголошується, що крім мобільності БпАК не потребує довгого навчання оператора, що критично в умовах бойових дій.