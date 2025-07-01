Українські дрони "Лютий" подолали 1400 км для удару по заводу "Купол" у РФ
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські дрони "Лютий" подолали 1400 км для удару по заводу "Купол" у РФ

дрони "Лютий"
Джерело:  online.ua

Вранці 1 липня у різних регіонах країни-агресорки Росію, а також в тимчасово окупованому Криму, прогриміла потужна “бавовна”. Зокрема під удар України потрапив завод "Купол" в Іжевську, який є воєнним об'єктом. Лише стало відомо, що його атакували модернізовані українські дрони-камікадзе “Лютий”.

Головні тези:

  • Українські дрони "Лютий" змогли пролетіти понад 1400 км для успішного ураження ворожих цілей.
  • Нові вдосконалення, ймовірно, значно покращила аеродинамічні характеристики ударного безпілотника.

Дрони “Лютий” здійснили успішну атаку на ворожі цілі

Що важливо розуміти, російський завод "Купол" в Іжевську активно займається виробництвом ЗРК "Тор", радарних систем, а також безпілотників "Гарпія".

Журналіст “Оборонки” звернув увагу на те, що на одному з відео польоту дрона "Лютий" видно, що безпілотник не має шасі.

Цілком імовірно, це вказує на те, що його почали запускати не з аеродрому, а зі стаціонарної катапульти чи спеціальної мобільної транспортної платформи.

Це вдосконалення, ймовірно, покращить аеродинамічні характеристики ударного безпілотника та дозволить витрачати менше палива, що підвищить дальність польоту дрона чи дозволить встановити додаткове корисне навантаження, а також зменшить радіолокаційну помітність.

Окрім того, наголошується, що більш обтічна форма "Лютого" може підвищити швидкість українського дрона-камікадзе.

Варто також звернути увагу на те, що ворожий завод “Купол” знаходиться на відстані близько 1330 км від українського кордону.

Враховуючи безпечну зону старту, українські дрони мали пролетіти понад 1400 км для знищення ворожої цілі.

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