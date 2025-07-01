Украинские дроны "Лютый" преодолели 1400 км для удара по заводу "Купол" в РФ

Утром 1 июля в разных регионах страны-агрессорки Россию, а также во временно оккупированном Крыму, прогремела мощная "бавовна". В частности, под удар Украины попал завод "Купол" в Ижевске, который является военным объектом. Позже стало известно, что его атаковали модернизированные украинские дроны-камикадзе "Лютый".

Дроны "Лютый" совершили успешную атаку на вражеские цели

Что важно понимать, российский завод "Купол" в Ижевске активно занимается производством ЗРК "Тор", радарных систем, а также беспилотников "Гарпия".

Журналист "Оборонки" обратил внимание на то, что на одном из видео полета дрона "Лютый" видно, что у беспилотника нет шасси.

По всей вероятности, это указывает на то, что его начали запускать не с аэродрома, а со стационарной катапульты или специальной мобильной транспортной платформы.

Это усовершенствование, вероятно, улучшит аэродинамические характеристики ударного беспилотника и позволит тратить меньше топлива, что повысит дальность полета дрона или позволит установить дополнительную полезную нагрузку, а также уменьшит радиолокационную заметность. Поделиться

Кроме того, указано, что более обтекаемая форма "Лютый" может повысить скорость украинского дрона-камикадзе.

Следует также обратить внимание на то, что вражеский завод "Купол" находится на расстоянии около 1330 км от украинской границы.

Учитывая безопасную зону старта, украинские дроны должны были пролететь более 1400 км для уничтожения враждеской цели.