Компанія Swift Beat зі США пріоритетно вироблятиме дрони для України

Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.
Головні тези:
- Україна уклала меморандум з американською компанією Swift Beat щодо виробництва дронів для ЗСУ.
- Swift Beat планує постачати сучасні дрони на спеціальних умовах для потреб української армії.
- Вироблені компанією дрони міститимуть перехоплювачі ракет та дронів, квадрокоптери для розвідки та ударні системи.
Україна підписала меморандум з компанією Swift Beat
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента і міністр оборони України Рустем Умєров.
Як зазначили в ОП, меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat Ерік Шмідт у присутності президента України Володимира Зеленського в Данії.
Завдяки такій співпраці постачання в Україну безпілотників значно зростуть. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року і подальше збільшення обсягів у 2026 році.
Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.
Також планується розробка інноваційних рішень. Йдеться про перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі та розвідувальні платформи.
Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, меморандум зі Swift Beat передбачає:
довгострокове партнерство і пріоритетні постачання дронів для України;
масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;
розробку нових рішень для протидії крилатим і балістичним ракетам.
За його словами, Україна отримає велику кількість дронів-перехоплювачів "Шахедів", які вже показали свою ефективність.
Він уточнив, що в Україні працюють над тим, щоб у кожного підрозділу були сучасні засоби розвідки, спостереження і ураження.
Swift Beat — американська фірма, яка вже міцно закріпилася в Україні. Компанія займається створенням автономних безпілотників з елементами штучного інтелекту і тісно взаємодіє з українськими військовими та інженерами. Випробування своїх розробок Swift Beat проводить безпосередньо на українській території.
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