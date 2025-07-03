Компанія Swift Beat зі США пріоритетно вироблятиме дрони для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Компанія Swift Beat зі США пріоритетно вироблятиме дрони для України

Офіс Президента України
меморандум

Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.

Головні тези:

  • Україна уклала меморандум з американською компанією Swift Beat щодо виробництва дронів для ЗСУ.
  • Swift Beat планує постачати сучасні дрони на спеціальних умовах для потреб української армії.
  • Вироблені компанією дрони міститимуть перехоплювачі ракет та дронів, квадрокоптери для розвідки та ударні системи.

Україна підписала меморандум з компанією Swift Beat

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента і міністр оборони України Рустем Умєров.

Як зазначили в ОП, меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat Ерік Шмідт у присутності президента України Володимира Зеленського в Данії.

Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Завдяки такій співпраці постачання в Україну безпілотників значно зростуть. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року і подальше збільшення обсягів у 2026 році.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка інноваційних рішень. Йдеться про перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі та розвідувальні платформи.

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, меморандум зі Swift Beat передбачає:

  • довгострокове партнерство і пріоритетні постачання дронів для України;

  • масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;

  • розробку нових рішень для протидії крилатим і балістичним ракетам.

За його словами, Україна отримає велику кількість дронів-перехоплювачів "Шахедів", які вже показали свою ефективність.

Масове застосування безпілотників стало однією з визначальних особливостей цієї війни. Щоб ефективно захищати наших людей, міста і критичну інфраструктуру, Україна нарощує власні арсенали дронів, залучаючи потенціал найсильніших світових виробників.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Він уточнив, що в Україні працюють над тим, щоб у кожного підрозділу були сучасні засоби розвідки, спостереження і ураження.

Swift Beat — американська фірма, яка вже міцно закріпилася в Україні. Компанія займається створенням автономних безпілотників з елементами штучного інтелекту і тісно взаємодіє з українськими військовими та інженерами. Випробування своїх розробок Swift Beat проводить безпосередньо на українській території.

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