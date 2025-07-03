Компания Swift Beat из США будет приоритетно производить дроны для Украины

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, необходимые для уничтожения ракет.
Главные тезисы
- Swift Beat и Украина подписали меморандум о расширении производства дронов для украинских вооруженных сил.
- Украина приоритетно получит современные дроны для уничтожения ракет и враждебных целей.
- Компания Swift Beat планирует производить дроны-перехватчики, квадрокоптеры для разведки и ударные системы для ВСУ.
Украина подписала меморандум с компанией Swift Beat
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Меморандум подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Дании.
Благодаря такому сотрудничеству поставки в Украину беспилотников значительно возрастут. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году и дальнейшем увеличении объемов в 2026 году.
Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.
Также планируется разработка инновационных решений. Речь идет о перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведывательных платформах.
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, меморандум по Swift Beat предусматривает:
долгосрочное партнерство и приоритетные поставки дронов для Украины;
масштабное производство дронов-перехватчиков, квадрокоптеров и ударных систем;
разработку новых решений для противодействия крылатым и баллистическим ракетам.
По его словам, Украина получит большое количество дронов-перехватчиков "Шахедов", которые уже показали свою эффективность.
Он уточнил, что на Украине работают над тем, чтобы у каждого подразделения были современные средства разведки, наблюдения и поражения.
Swift Beat — американская фирма, которая уже крепко закрепилась в Украине. Компания занимается созданием автономных беспилотников с элементами искусственного интеллекта и тесно взаимодействует с украинскими военными и инженерами. Испытание своих разработок Swift Beat производит непосредственно на украинской территории.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-