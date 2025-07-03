Компания Swift Beat из США будет приоритетно производить дроны для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Компания Swift Beat из США будет приоритетно производить дроны для Украины

Офис Президента Украины
меморандум
Читати українською

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, необходимые для уничтожения ракет.

Главные тезисы

  • Swift Beat и Украина подписали меморандум о расширении производства дронов для украинских вооруженных сил.
  • Украина приоритетно получит современные дроны для уничтожения ракет и враждебных целей.
  • Компания Swift Beat планирует производить дроны-перехватчики, квадрокоптеры для разведки и ударные системы для ВСУ.

Украина подписала меморандум с компанией Swift Beat

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Меморандум подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Дании.

Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украину приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

Благодаря такому сотрудничеству поставки в Украину беспилотников значительно возрастут. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году и дальнейшем увеличении объемов в 2026 году.

Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.

Также планируется разработка инновационных решений. Речь идет о перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведывательных платформах.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, меморандум по Swift Beat предусматривает:

  • долгосрочное партнерство и приоритетные поставки дронов для Украины;

  • масштабное производство дронов-перехватчиков, квадрокоптеров и ударных систем;

  • разработку новых решений для противодействия крылатым и баллистическим ракетам.

По его словам, Украина получит большое количество дронов-перехватчиков "Шахедов", которые уже показали свою эффективность.

Массовое применение беспилотников явилось одной из определяющих особенностей этой войны. Чтобы эффективно защищать наших людей, города и критическую инфраструктуру Украина наращивает собственные арсеналы дронов, привлекая потенциал сильнейших мировых производителей.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Он уточнил, что на Украине работают над тем, чтобы у каждого подразделения были современные средства разведки, наблюдения и поражения.

Swift Beat — американская фирма, которая уже крепко закрепилась в Украине. Компания занимается созданием автономных беспилотников с элементами искусственного интеллекта и тесно взаимодействует с украинскими военными и инженерами. Испытание своих разработок Swift Beat производит непосредственно на украинской территории.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны нанесли удары по одному из крупнейших заводов России — видео
Что известно о новой "бавовне" в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали 5 регионов РФ и временно оккупированный Крым — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?