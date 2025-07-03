Компания Swift Beat из США будет приоритетно производить дроны для Украины

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, необходимые для уничтожения ракет.

Украина подписала меморандум с компанией Swift Beat

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Меморандум подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat Эрик Шмидт в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в Дании.

Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украину приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости. Поделиться

Благодаря такому сотрудничеству поставки в Украину беспилотников значительно возрастут. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году и дальнейшем увеличении объемов в 2026 году.

Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения враждебных целей.

Также планируется разработка инновационных решений. Речь идет о перехватчиках крылатых и баллистических ракет, автоматических турелях и разведывательных платформах.

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, меморандум по Swift Beat предусматривает:

долгосрочное партнерство и приоритетные поставки дронов для Украины;

масштабное производство дронов-перехватчиков, квадрокоптеров и ударных систем;

разработку новых решений для противодействия крылатым и баллистическим ракетам.

По его словам, Украина получит большое количество дронов-перехватчиков "Шахедов", которые уже показали свою эффективность.

Массовое применение беспилотников явилось одной из определяющих особенностей этой войны. Чтобы эффективно защищать наших людей, города и критическую инфраструктуру Украина наращивает собственные арсеналы дронов, привлекая потенциал сильнейших мировых производителей. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Он уточнил, что на Украине работают над тем, чтобы у каждого подразделения были современные средства разведки, наблюдения и поражения.