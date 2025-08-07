Український броньований медевак "Новатор 2С" вже серійно постачається до ЗСУ
Український броньований медевак "Новатор 2С" вже серійно постачається до ЗСУ

"Українська Бронетехніка"
Санітарно-евакуаційний броньований автомобіль "Новатор 2С" вже виробляється серійно та постачається в бойові підрозділи. Про це повідомила компанія "Українська бронетехніка", яка представила бронеавтомобіль в кінці 2024 року.

Головні тези:

  • Санітарно-евакуаційний броньований автомобіль “Новатор 2С” виробляється українською компанією 'Українська бронетехніка' та постачається до бойових підрозділів
  • Бронемедичний транспорт “Новатор 2С” призначений для оперативної евакуації поранених зі зон бойових дій та надання медичної допомоги в екстремальних умовах
  • Автомобіль забезпечує транспортування лежачих та сидячих поранених, має вмонтоване місце для транспортування лежачого пацієнта та відкидні полиці для евакуації поранених у різному стані.

"Новатор 2С" серійно постачається до ЗСУ

"Новатор 2С" розроблено на базі СБА "Новатор". Його основне призначення — оперативна евакуація поранених із зон бойових дій або надзвичайних ситуацій, надання першочергової медичної допомоги та транспортування медичного персоналу.

У компанії зауважили, що "Новатор 2С" здатний здійснювати евакуацію шести поранених в положенні сидячи або чотирьох в положенні лежачи. Автомобіль обладнаний вмонтованим місцем для транспортування лежачого пацієнта, а також відкидними (розкладними) полицями для евакуації поранених у різному стані.

Крім того, в ньому передбачено простір для встановлення дефібрилятора, апарата ШВЛ, кисневої системи, моніторів життєвих показників тощо. Компоновка бронеавтомобіля дозволяє інтегрувати різні варіанти медичної апаратури — відповідно до завдань і вимог конкретного підрозділу.

"Новатор 2С" забезпечує швидку евакуацію з "гарячих" точок і надання допомоги в дорозі — завдяки фіксації систем життєзабезпечення. Також він гарантує безпеку медичного персоналу, водія та тяжкопоранених навіть під вогнем.

