"Українська бронетехніка" передала штурмовикам бригади «Лють» БТРи М113 — відео

Бронетранспортери М113 на службі у бригаді “Лють”: що відомо

Взагалі на озброєнні Сил оборони України гусеничні бронетранспортери М113 перебувають ще з 2022 року. Техніка дуже добре показала себе за час повномасштабної війни в України та бере участь в бойових діях на різних ділянках фронту.

На сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз вона стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.

Як зазначає оборонно-промислове підприємство, вага бронетранспортера – 11 440 кг. На ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів.

Потужність двигуна М113 – 265 к.с., швидкість – 61 км на годину. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина – 12,7.

Озброєння складається з одного 12,7-міліметрового кулемета Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі. М113 також можна озброїти автоматичним гранатометом Mk 19 або протитанковими комплексами M47 Dragon чи BGM-71 TOW. Поширити

Новітній український безпілотник потрапив на фронт

Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний комплекс PD-2. Це зброя українського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.

Як зазначають розвідники, це дозволяє значно швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування. Це рятує життя операторів.