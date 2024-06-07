"Українська бронетехніка" передала штурмовикам бригади «Лють» БТРи М113 — відео

Компанія "Українська бронетехніка" передала Об’єднаній штурмовій бригаді Нацполіції "Лють" бронетранспортери моделі М113. Відтак техніка вже допомагає воїнам на полі бою.
Головні тези:
- Бронетранспортери М113 вже допомагають воїнам на полі бою і перебувають на озброєнні бригади “Лють”.
- Техніка відома своєю універсальністю та бере участь у бойових діях на різних ділянках фронту.
- Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний комплекс PD-2, що дозволяє швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування.
- Бронетранспортер М113 має потужність двигуна 265 к.с. та здатність перевозити двох членів екіпажу та 11 пасажирів.
- Українська бронетехніка постачає військову техніку, яка допомагає українським військовим на передовій.
Бронетранспортери М113 на службі у бригаді “Лють”: що відомо
Взагалі на озброєнні Сил оборони України гусеничні бронетранспортери М113 перебувають ще з 2022 року. Техніка дуже добре показала себе за час повномасштабної війни в України та бере участь в бойових діях на різних ділянках фронту.
На сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз вона стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.
Як зазначає оборонно-промислове підприємство, вага бронетранспортера – 11 440 кг. На ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів.
Потужність двигуна М113 – 265 к.с., швидкість – 61 км на годину. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина – 12,7.
Новітній український безпілотник потрапив на фронт
Українські розвідники отримали від волонтерів безпілотний комплекс PD-2. Це зброя українського виробництва.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Підрозділ аеророзвідки ГУР одержав від Фонду "Повернись живим" БпАК PD-2. Комплекс складається з двох літаків та оснащений власним живленням і зв’язком наземної станції управління, яка інтегрована у мікроавтобус високої прохідності.
Як зазначають розвідники, це дозволяє значно швидше розгортати та згортати розвідувальний комплекс і змінювати місце розташування. Це рятує життя операторів.
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