"Украинская бронетехника" передала штурмовикам бригады "Лють" БТРы М113 — видео

Компания "Украинская бронетехника" передала Объединенной штурмовой бригаде Нацполиции "Лють" бронетранспортеры модели М113. Техника уже помогает воинам на поле боя.
Главные тезисы
- Бронетранспортеры М113 уже помогают воинам на поле боя и находятся на вооружении бригады "Лють".
- Техника известна своей универсальностью и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.
- Украинские разведчики получили от волонтеров беспилотный комплекс PD-2, позволяющий быстрее разворачивать и сворачивать разведывательный комплекс и изменять месторасположение.
- Бронетранспортер М113 имеет мощность двигателя 265 л.с. и способность перевозить двух членов экипажа и 11 пассажиров.
- Украинская бронетехника снабжает военную технику, которая помогает украинским военным на передовой.
Бронетранспортеры М113 на службе в бригаде "Лють": что известно
Вообще, на вооружении Сил обороны Украины гусеничные бронетранспортеры М113 находятся еще с 2022 года. Техника очень хорошо показала себя за время полномасштабной войны в Украине и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.
На сегодняшний день это одна из самых распространенных боевых машин в мире. В настоящее время она стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях.
Как отмечает оборонно-промышленное предприятие, вес бронетранспортера — 11440 кг. На нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров.
Мощность двигателя М113 — 265 л.с., скорость — 61 км в час. Броня обеспечивает круговую защиту от шаров калибра 7,62, лобная часть — 12,7.
Новейший украинский беспилотник попал на фронт
Украинские разведчики получили от волонтеров беспилотный комплекс PD-2. Это оружие украинского производства.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Подразделение аэроразведки ГУР получил от Фонда "Вернись живым" БпАК PD-2. Комплекс состоит из двух самолетов и оснащен собственным питанием и связью наземной станции управления, интегрированной в микроавтобус высокой проходимости.
Как отмечают разведчики, это позволяет значительно быстрее разворачивать и сворачивать разведывательный комплекс и изменять месторасположение. Это спасает жизнь операторов.
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