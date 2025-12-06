Украинский дуэт Подгайная и Коваль завоевали "бронзу" юниорского Гран-при из танцев на льду

Украинская танцевальная пара Ирины Подгайной и Артема Коваля завоевала "бронзу" в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Подгайна и Коваль завоевали "бронзу" юниорского Гран-при в Нагое

Выиграв два этапа в сезоне-2025 — "золото" в Турции и Польше, украинцы квалифицировались к шестерке лучших танцевальных пар сезона, между которыми разыгрываются главные награды серии в финале японской Нагои.

Стартовали соревнования по ритмическому танцу, в котором Пидгайна и Коваль показали второй результат среди шести пар — 63.43 балла. Поделиться

Решающим в борьбе за подиум финала юниорского Гран-при стала произвольная программа, в которой украинцы заработали 92.79 балла и заняли четвертое место среди участников. В частности, Подгайна и Коваль получили оценку 48.07 баллов за технику выполнения.

Впрочем, пара Ирины Подгайной и Артема Коваля смогла удержаться на пьедестале по сумме баллов. С результатом 156.22 балла дуэт получил "бронзу".

Юниорский Гран-при-2025. Финал. Танцы на льду

Гана Мария Абоян / Даниил Веселухин (США) — 165.45 (66.77 балла за короткую программу + 98.68 за произвольную)

Амбре Перрье Джанезини / Самюэль Блан Клаперман (Франция) — 158.28 (62.35 + 95.93)

Ирина Пидгайна / Артем Коваль (Украина) — 156.22 (63.43 + 92.79)

"Бронза" Подгайной и Коваля — это лишь вторая медаль Украины в танцах на льду и первая за 26 лет в финале юниорского Гран-при. Ранее на пьедестал сходил только один танцевальный дуэт — Кристина Кобаладзе и Олег Войко, также получившие "бронзу" в финале сезона 1999/2000.

В целом же танцевальная пара Подгайной и Коваля принесла Украине пятую награду в истории фигурного катания на ЮГП.