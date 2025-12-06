Український дует Підгайна і Коваль вибороли "бронзу" юніорського Гран-прі з танців на льоду

Українська танцювальна пара Ірини Підгайної та Артема Коваля здобула "бронзу" у фіналі юніорського Гран-прі з фігурного катання.

Підгайна і Коваль здобули "бронзу" юніорського Гран-прі у Нагої

Вигравши два етапи в сезоні-2025 — "золото" в Туреччині та Польщі, українці кваліфікувалися до шістки найкращих танцювальних пар сезону, між якими розігруються головні нагороди серії у фіналі японської Нагої.

Стартували змагання з ритмічного танцю, в якому Підгайна та Коваль показали другий результат серед шести пар — 63.43 бала. Поширити

Вирішальним у боротьбі за подіум фіналу юніорського Гран-прі стала довільна програма, в якій українці заробили 92.79 балів та посіли четверту сходинку серед учасників. Зокрема Підгайна та Коваль отримали оцінку 48.07 балів за техніку виконання.

Втім пара Ірини Підгайної та Артема Коваля змогла втриматись на п'єдесталі за сумою балів. З результатом 156.22 балів дует здобув "бронзу".

Юніорський Гран-прі-2025. Фінал. Танці на льоду

Гана Марія Абоян / Данііл Веселухін (США) — 165.45 (66.77 бала за коротку програму + 98.68 за довільну)

Амбре Перрьє Джанезіні / Самюель Блан Клаперман (Франція) — 158.28 (62.35 + 95.93)

Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна) — 156.22 (63.43 + 92.79)

"Бронза" Підгайної та Коваля — це лише друга медаль України у танцях на льоду і загалом перша за 26 років у фіналі юніорського Гран-прі. Раніше на пʼєдестал сходив лише один танцювальний дует — Христина Кобаладзе та Олег Войко, які також здобули "бронзу" у фіналі сезону 1999/2000.

Загалом же танцювальна пара Підгайної та Коваля принесла Україні пʼяту нагороду в історії фігурного катання на ЮГП.