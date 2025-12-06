Український дует Підгайна і Коваль вибороли "бронзу" юніорського Гран-прі з танців на льоду
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український дует Підгайна і Коваль вибороли "бронзу" юніорського Гран-прі з танців на льоду

фігуристи
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська танцювальна пара Ірини Підгайної та Артема Коваля здобула "бронзу" у фіналі юніорського Гран-прі з фігурного катання.

Головні тези:

  • Українська танцювальна пара Підгайна і Коваль вибороли 'бронзу' на юніорському Гран-прі з танців на льоду.
  • Фінал у Нагої став відомий успішним виступом українського дуету, який показав високий рівень професіоналізму.

Підгайна і Коваль здобули "бронзу" юніорського Гран-прі у Нагої

Вигравши два етапи в сезоні-2025 — "золото" в Туреччині та Польщі, українці кваліфікувалися до шістки найкращих танцювальних пар сезону, між якими розігруються головні нагороди серії у фіналі японської Нагої.

Стартували змагання з ритмічного танцю, в якому Підгайна та Коваль показали другий результат серед шести пар — 63.43 бала.

Вирішальним у боротьбі за подіум фіналу юніорського Гран-прі стала довільна програма, в якій українці заробили 92.79 балів та посіли четверту сходинку серед учасників. Зокрема Підгайна та Коваль отримали оцінку 48.07 балів за техніку виконання.

Втім пара Ірини Підгайної та Артема Коваля змогла втриматись на п'єдесталі за сумою балів. З результатом 156.22 балів дует здобув "бронзу".

Юніорський Гран-прі-2025. Фінал. Танці на льоду

  • Гана Марія Абоян / Данііл Веселухін (США) — 165.45 (66.77 бала за коротку програму + 98.68 за довільну)

  • Амбре Перрьє Джанезіні / Самюель Блан Клаперман (Франція) — 158.28 (62.35 + 95.93)

  • Ірина Підгайна / Артем Коваль (Україна) — 156.22 (63.43 + 92.79)

"Бронза" Підгайної та Коваля — це лише друга медаль України у танцях на льоду і загалом перша за 26 років у фіналі юніорського Гран-прі. Раніше на пʼєдестал сходив лише один танцювальний дует — Христина Кобаладзе та Олег Войко, які також здобули "бронзу" у фіналі сезону 1999/2000.

Загалом же танцювальна пара Підгайної та Коваля принесла Україні пʼяту нагороду в історії фігурного катання на ЮГП.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше за 12 років. Українські фігуристи здобули "золото" юніорського Гран-прі
Вперше за 12 років. Українські фігуристи здобули "золото" юніорського Гран-прі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські фігуристи здобули дві золоті медалі на турнірі Pavel Roman Memorial
Українські фігуристи
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські фігуристи Голіченко та Даренський здобули "срібло" юніорського ЧС
фігуристи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?