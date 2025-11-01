Украинский фигурист Новиков завоевал "серебро" международного турнира в Словакии

Новиков завоевал серебряную медаль в Трнаве

Новиков подходил к случайной программе соревнований, находясь на второй позиции. За свою короткую программу украинский фигурист получил 58.48 балла, уступая только французу Яну Воклину, опережавшему его на 0.42 балла.

В случайной программе за свое выступление Новиков получил 118.55 балла. По сумме баллов украинец набрал 177.03 балла и опередил ближайшего преследователя, словака Юзефа Курму более 26 баллов. При этом от победы украинца отделили всего 0.42 балла.

Tirnavia Ice Cup (мужчины)

Ян Воклин (Франция) — 177.45 баллов

Вадим Новиков (Украина) — 177.03

Юзеф Курма (Словакия) — 150.41

Это третье участие Новикова на турнире в Трнаве. Перед этим украинец завоевал "серебро" на соревнованиях в 2024 году и побеждал в нем в 2022 году.