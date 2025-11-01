Украинский фигурист Новиков завоевал "серебро" международного турнира в Словакии
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский фигурист Новиков завоевал "серебро" международного турнира в Словакии

Новиков
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский фигурист Вадим Новиков завоевал "серебро" международного турнира Tirnavia Ice Cup в соревнованиях в словацком Трнаве.

Главные тезисы

  • Вадим Новиков выступил на международном турнире Tirnavia Ice Cup и завоевал серебряную медаль, показав результат 177,03 балла.
  • Украинский фигурист продемонстрировал улучшение своего результата по сравнению с предыдущим выступлением на соревнованиях в сентябре 2025 года.
  • Новиков опередил конкурентов, набрав лучшие баллы в произвольной и короткой программах, обойдя ближайшего преследователя более чем на 26 баллов.

Новиков завоевал серебряную медаль в Трнаве

Новиков подходил к случайной программе соревнований, находясь на второй позиции. За свою короткую программу украинский фигурист получил 58.48 балла, уступая только французу Яну Воклину, опережавшему его на 0.42 балла.

В случайной программе за свое выступление Новиков получил 118.55 балла. По сумме баллов украинец набрал 177.03 балла и опередил ближайшего преследователя, словака Юзефа Курму более 26 баллов. При этом от победы украинца отделили всего 0.42 балла.

Tirnavia Ice Cup (мужчины)

  • Ян Воклин (Франция) — 177.45 баллов

  • Вадим Новиков (Украина) — 177.03

  • Юзеф Курма (Словакия) — 150.41

Это третье участие Новикова на турнире в Трнаве. Перед этим украинец завоевал "серебро" на соревнованиях в 2024 году и побеждал в нем в 2022 году.

Благодаря результату 177,03 балла Новиков также обновил свой рекорд сезона по сумме баллов. По сравнению с выступлением на словацком турнире Nepela Memorial в сентябре 2025 украинец улучшил свой результат на 16.39 балла.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский дуэт фигуристов-юниоров завоевал золотую медаль в серии Гран-при
Украинский дуэт фигуристов-юниоров завоевал золотую медаль в серии Гран-при
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial
Украинские фигуристы
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы Голиченко и Даренский получили "серебро" юниорского ЧМ
фигуристы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?