Украинский фигурист Новиков завоевал "серебро" международного турнира в Словакии

Украинский фигурист Вадим Новиков завоевал "серебро" международного турнира Tirnavia Ice Cup в соревнованиях в словацком Трнаве.
Главные тезисы
- Вадим Новиков выступил на международном турнире Tirnavia Ice Cup и завоевал серебряную медаль, показав результат 177,03 балла.
- Украинский фигурист продемонстрировал улучшение своего результата по сравнению с предыдущим выступлением на соревнованиях в сентябре 2025 года.
- Новиков опередил конкурентов, набрав лучшие баллы в произвольной и короткой программах, обойдя ближайшего преследователя более чем на 26 баллов.
Новиков завоевал серебряную медаль в Трнаве
Новиков подходил к случайной программе соревнований, находясь на второй позиции. За свою короткую программу украинский фигурист получил 58.48 балла, уступая только французу Яну Воклину, опережавшему его на 0.42 балла.
В случайной программе за свое выступление Новиков получил 118.55 балла. По сумме баллов украинец набрал 177.03 балла и опередил ближайшего преследователя, словака Юзефа Курму более 26 баллов. При этом от победы украинца отделили всего 0.42 балла.
Tirnavia Ice Cup (мужчины)
Ян Воклин (Франция) — 177.45 баллов
Вадим Новиков (Украина) — 177.03
Юзеф Курма (Словакия) — 150.41
Это третье участие Новикова на турнире в Трнаве. Перед этим украинец завоевал "серебро" на соревнованиях в 2024 году и побеждал в нем в 2022 году.
