Український фігурист Новіков виборов "срібло" міжнародного турніру у Словаччині

Новіков завоював срібну медаль у Трнаві

Новіков підходив до довільної програми змагань, перебуваючи на другій позиції. За свою коротку програму український фігурист отримав 58.48 бала, поступаючись лише французові Яну Вокліну, який його випереджав на 0.42 бала.

У довільній програмі за свій виступ Новіков отримав 118.55 бала. За сумою балів українець набрав 177.03 бала та випередив найближчого переслідувача, словака Юзефа Курму на понад 26 балів. При цьому від перемоги українця відділили лише 0.42 бала.

Tirnavia Ice Cup (чоловіки)

Ян Воклін (Франція) — 177.45 балів

Вадим Новіков (Україна) — 177.03

Юзеф Курма (Словаччина) — 150.41

Це третя участь Новікова на турнірі в Трнаві. Перед цим українець здобував "срібло" на змаганнях у 2024 році та перемагав у ньому у 2022 році.