Український фігурист Новіков виборов "срібло" міжнародного турніру у Словаччині
Український фігурист Новіков виборов "срібло" міжнародного турніру у Словаччині

Новіков
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український фігурист Вадим Новіков завоював "срібло" міжнародного турніру Tirnavia Ice Cup у змаганнях у словацькій Трнаві.

Головні тези:

  • Вадим Новіков завоював срібну медаль на міжнародному турнірі Tirnavia Ice Cup у словацькій Трнаві.
  • Український фігурист підходив до довільної програми, перебуваючи на другій позиції та вражаючи глядачів своїм виступом.
  • Новіков показав вражаючий результат, набравши в сумі 177.03 бала та випередивши конкурентів.

Новіков завоював срібну медаль у Трнаві

Новіков підходив до довільної програми змагань, перебуваючи на другій позиції. За свою коротку програму український фігурист отримав 58.48 бала, поступаючись лише французові Яну Вокліну, який його випереджав на 0.42 бала.

У довільній програмі за свій виступ Новіков отримав 118.55 бала. За сумою балів українець набрав 177.03 бала та випередив найближчого переслідувача, словака Юзефа Курму на понад 26 балів. При цьому від перемоги українця відділили лише 0.42 бала.

Tirnavia Ice Cup (чоловіки)

  • Ян Воклін (Франція) — 177.45 балів

  • Вадим Новіков (Україна) — 177.03

  • Юзеф Курма (Словаччина) — 150.41

Це третя участь Новікова на турнірі в Трнаві. Перед цим українець здобував "срібло" на змаганнях у 2024 році та перемагав у ньому у 2022 році.

Завдяки результату 177.03 бала Новіков також оновив свій рекорд сезону за сумою балів. У порівнянні з виступом на словацькому турнірі Nepela Memorial у вересні 2025 року українець покращив свій результат на 16.39 бала.

