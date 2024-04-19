Украинский павильон на Венецианской биеннале распространил карту бомбоубежищ Венеции
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Украинский павильон на Венецианской биеннале распространил карту бомбоубежищ Венеции

Венеция
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На улицах Венеции разместили карты и буклеты с инструкциями по поиску укрытия в случае бомбардировок.

В Венеции разместили карты с бомбоубежищами

Украинский павильон в сотрудничестве с креативным агентством Bickerstaff.734 создал карты, чтобы напомнить, что война может быть ближе, чем кажется.

В агентстве отметили, что после Второй мировой войны бомбоубежища стали пережитками прошлого.

Однако в Украине с 2022 года из-за постоянных российских ракетных обстрелов по всей территории бомбоубежища снова стали важным убежищем для людей. Знание ближайшего убежища превратилось в вопросы жизни и смерти.

С началом полномасштабного вторжения в Украину было разработано множество интерактивных карт укрытий, позволяющих каждому как можно быстрее найти ближайшее.

По иронии судьбы, ближайшее бомбоубежище на Венецианской биеннале находится рядом с украинским павильоном. Хотя оно сейчас закрыто, останется ли оно таким навсегда?

Создавая карту приютов в Венеции, в агентстве хотели напомнить миру о хрупкости мира и о том, что мы можем наслаждаться искусством и жить мирно, пока международное сообщество объединено в поддержку Украины против вторжения российских оккупационных войск.

Украина на Венецианской биеннале

От Украины на биеннале этого года представили проект "Плетение сеток".

Он представляет:

  • инсталляции "Искренние поздравления" Кати Бучацкой;

  • фильм "Гражданские. Вторжение" Даниила Ревковского и Андрея Рачинского;

  • видеоработы Comfort Work Лии Достлевой и Андрея Достлева;

  • пространственной инсталляции "Работа" Александра Бурлако.

Украинский павильон официально заработает 20 апреля.

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