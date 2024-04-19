Украинский павильон на Венецианской биеннале распространил карту бомбоубежищ Венеции

На улицах Венеции разместили карты и буклеты с инструкциями по поиску укрытия в случае бомбардировок.

В Венеции разместили карты с бомбоубежищами

Украинский павильон в сотрудничестве с креативным агентством Bickerstaff.734 создал карты, чтобы напомнить, что война может быть ближе, чем кажется.

The bomb shelter map of Venice is a project of the communication agency Bickerstaff 911 and the Ukrainian Pavilion at the 60th International Art Exhibition La Biennale di Venezia. Because you never know when some crazy guy would launch a missile attack on your city. pic.twitter.com/e3x8JovNLm — Ukrainian Art History (@ukr_arthistory) April 18, 2024

В агентстве отметили, что после Второй мировой войны бомбоубежища стали пережитками прошлого.

Однако в Украине с 2022 года из-за постоянных российских ракетных обстрелов по всей территории бомбоубежища снова стали важным убежищем для людей. Знание ближайшего убежища превратилось в вопросы жизни и смерти.

С началом полномасштабного вторжения в Украину было разработано множество интерактивных карт укрытий, позволяющих каждому как можно быстрее найти ближайшее.

По иронии судьбы, ближайшее бомбоубежище на Венецианской биеннале находится рядом с украинским павильоном. Хотя оно сейчас закрыто, останется ли оно таким навсегда? Поделиться

Создавая карту приютов в Венеции, в агентстве хотели напомнить миру о хрупкости мира и о том, что мы можем наслаждаться искусством и жить мирно, пока международное сообщество объединено в поддержку Украины против вторжения российских оккупационных войск.

Украина на Венецианской биеннале

От Украины на биеннале этого года представили проект "Плетение сеток".

Он представляет:

инсталляции "Искренние поздравления" Кати Бучацкой;

фильм "Гражданские. Вторжение" Даниила Ревковского и Андрея Рачинского;

видеоработы Comfort Work Лии Достлевой и Андрея Достлева;

пространственной инсталляции "Работа" Александра Бурлако.

Украинский павильон официально заработает 20 апреля.