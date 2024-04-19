Український павільйон на Венеційській бієнале розповсюдив карту бомбосховищ Венеції
Категорія
Культура
Дата публікації

Український павільйон на Венеційській бієнале розповсюдив карту бомбосховищ Венеції

Венеція

На вулицях Венеції розмістили мапи й буклети з інструкціями пошуку укриття у разі бомбардувань. 

У Венеції розмістили мапи з бомбосховищами

Український павільйон у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734 створив мапи, щоб нагадати, що війна може бути ближче, ніж здається.

В агенції зазначили, що після Другої світової війни бомбосховища стали пережитками минулого.

Однак в Україні з 2022 року через постійні російські ракетні обстріли по всій території бомбосховища знову стали важливим притулком для людей. Знання найближчого притулку перетворилося на питання життя і смерті.

З початком повномасштабного вторгнення в Україні було розроблено безліч інтерактивних карт укриттів, які дозволяють кожному якнайшвидше знайти найближче.

За іронією долі, найближче бомбосховище на Венеціанській бієнале знаходиться поруч з українським павільйоном. Хоча воно зараз зачинене, чи залишиться воно таким назавжди?

Створюючи мапу притулків у Венеції, в агенції хотіли нагадати світу про крихкість миру та про те, що ми можемо насолоджуватися мистецтвом і жити мирно, доки міжнародна спільнота об’єднана у підтримці України проти вторгнення російських окупаційних військ.

Україна на Венеційській бієнале

Від України на цьогорічному бієнале представили проєкт "Плетіння сіток".

Він презентує:

  • інсталяції "Щирі вітання" Каті Бучацької;

  • фільму "Цивільні. Вторгнення" Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського;

  • відеороботи Comfort Work Лії Достлєвої і Андрія Достлєва;

  • просторової інсталяції "Робота" Олександра Бурлаки.

Український павільйон офіційно почне працювати 20 квітня.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Незалежна українська виставка на Архітектурному бієнале в Венеції. Яка вона?
Незалежна українська виставка на Архітектурному бієнале в Венеції. Яка вона?
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
В Італії скасували дозвіл на проведення російської виставки про Маріуполь
Олег Ніколенко
Маріуполь
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві стартувала виставка всесвітньо відомого фотографа Джайлза Дьюлі — фото
Виставка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?