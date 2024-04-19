Український павільйон на Венеційській бієнале розповсюдив карту бомбосховищ Венеції

На вулицях Венеції розмістили мапи й буклети з інструкціями пошуку укриття у разі бомбардувань.

У Венеції розмістили мапи з бомбосховищами

Український павільйон у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734 створив мапи, щоб нагадати, що війна може бути ближче, ніж здається.

The bomb shelter map of Venice is a project of the communication agency Bickerstaff 911 and the Ukrainian Pavilion at the 60th International Art Exhibition La Biennale di Venezia. Because you never know when some crazy guy would launch a missile attack on your city. pic.twitter.com/e3x8JovNLm — Ukrainian Art History (@ukr_arthistory) April 18, 2024

В агенції зазначили, що після Другої світової війни бомбосховища стали пережитками минулого.

Однак в Україні з 2022 року через постійні російські ракетні обстріли по всій території бомбосховища знову стали важливим притулком для людей. Знання найближчого притулку перетворилося на питання життя і смерті.

З початком повномасштабного вторгнення в Україні було розроблено безліч інтерактивних карт укриттів, які дозволяють кожному якнайшвидше знайти найближче.

За іронією долі, найближче бомбосховище на Венеціанській бієнале знаходиться поруч з українським павільйоном. Хоча воно зараз зачинене, чи залишиться воно таким назавжди? Поширити

Створюючи мапу притулків у Венеції, в агенції хотіли нагадати світу про крихкість миру та про те, що ми можемо насолоджуватися мистецтвом і жити мирно, доки міжнародна спільнота об’єднана у підтримці України проти вторгнення російських окупаційних військ.

Україна на Венеційській бієнале

Від України на цьогорічному бієнале представили проєкт "Плетіння сіток".

Він презентує:

інсталяції "Щирі вітання" Каті Бучацької;

фільму "Цивільні. Вторгнення" Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського;

відеороботи Comfort Work Лії Достлєвої і Андрія Достлєва;

просторової інсталяції "Робота" Олександра Бурлаки.

Український павільйон офіційно почне працювати 20 квітня.