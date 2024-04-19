Український павільйон на Венеційській бієнале розповсюдив карту бомбосховищ Венеції

На вулицях Венеції розмістили мапи й буклети з інструкціями пошуку укриття у разі бомбардувань.
У Венеції розмістили мапи з бомбосховищами
Український павільйон у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734 створив мапи, щоб нагадати, що війна може бути ближче, ніж здається.
В агенції зазначили, що після Другої світової війни бомбосховища стали пережитками минулого.
Однак в Україні з 2022 року через постійні російські ракетні обстріли по всій території бомбосховища знову стали важливим притулком для людей. Знання найближчого притулку перетворилося на питання життя і смерті.
З початком повномасштабного вторгнення в Україні було розроблено безліч інтерактивних карт укриттів, які дозволяють кожному якнайшвидше знайти найближче.
Створюючи мапу притулків у Венеції, в агенції хотіли нагадати світу про крихкість миру та про те, що ми можемо насолоджуватися мистецтвом і жити мирно, доки міжнародна спільнота об’єднана у підтримці України проти вторгнення російських окупаційних військ.
Україна на Венеційській бієнале
Від України на цьогорічному бієнале представили проєкт "Плетіння сіток".
Він презентує:
інсталяції "Щирі вітання" Каті Бучацької;
фільму "Цивільні. Вторгнення" Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського;
відеороботи Comfort Work Лії Достлєвої і Андрія Достлєва;
просторової інсталяції "Робота" Олександра Бурлаки.
Український павільйон офіційно почне працювати 20 квітня.
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