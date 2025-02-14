Украинский художник Маков получил международную премию Leonardo Sciascia amateur d'estampes

В Италии украинского художника Павла Макова отметили международной премией по графике Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes.
Главные тезисы
- Павел Маков получил международную премию Leonardo Sciascia amateur d'estampes в Италии.
- Художник является членом Королевского общества живописцев и графиков Великобритании.
- YermilovCentre отметил вклад Павла Макова в украинское и европейское искусство, его гражданскую позицию и приверженность искусству.
Маков получил международную премию Leonardo Sciascia amateur d'estampes
Украинский художник, член Королевского общества живописцев и графиков Великобритании, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Павел Маков получил премию Leonardo Sciascia amateur d'estampes.
Об этом сообщил YermilovCentre.
В YermilovCentre также отметили последовательную гражданскую позицию художника.
Как отмечается на сайте Павел Макова, художника пригласили принять участие в 11-й международной премии по графике Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes 2024-2025. Открытие выставки состоялось в Риме, продолжалось до 30 июня 2024 года, после чего в Венеции, Фабриано, Флоренции, Милане.
Церемония награждения прошла 13 февраля 2025 года в Милане. Здесь же открылась выставка художника, которая продлится до 30 апреля. А затем с 16 мая по 27 июля в Фабриано.
Награда, которую вручают раз в два года, поддерживается ведущими культурными учреждениями Италии, в частности, фондом Il Bisonte во Флоренции, Музеем бумаги и филиграней в Фабриано, Школой международной графики в Венеции и Фондом Федерики Галли в Милане.
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