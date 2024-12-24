Укрнафта пробурила новую скважину на востоке Украины — что известно
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Экономика
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Укрнафта пробурила новую скважину на востоке Украины — что известно

Укрнафта
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Источник:  ПАО "Укрнафта"

ПАО "Укрнафта" пробурило новую высокодебитную скважину на востоке Украины: 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

Главные тезисы

  • Укрнафта успешно пробурила новую высокодебитную скважину на востоке Украины, достигнув добычи 66 тонн нефти в сутки.
  • Компания продемонстрировала рекордную чистую прибыль в 2023 году, перечислив значительные суммы налогов и дивидендов в государственный бюджет.
  • Планы Укрнафты на будущее включают развитие новых скважин и увеличение добычи нефти для дальнейшего развития энергетического сектора Украины.

Укрнафта пробурила новую скважину

Дебит новой скважины составляет по состоянию на сегодняшний день 68 тыс. кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте, отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Глубина объекта — 3017 метров.

ПАО «Укрнафта» по результатам 2023 года получило рекордную чистую прибыль — 24 млрд грн, перечислив в государственный бюджет 27,2 млрд грн налогов и сборов. По итогам того же года предприятие уплатило более 8 млрд грн дивидендов.

Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.

В Украине будут добывать больше нефти

ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на западе Украины.

Общая начальная добыча должна составлять 41 т нефти в сутки.

В настоящее время идет подготовка к бурению двух скважин на западе Украины.

Первоначальная добыча нефти первой скважиной должна составлять 16 т в сутки. Второй — 25 т в сутки.

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