Укрнафта пробурила новую скважину на востоке Украины — что известно

ПАО "Укрнафта" пробурило новую высокодебитную скважину на востоке Украины: 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.
Главные тезисы
- Укрнафта успешно пробурила новую высокодебитную скважину на востоке Украины, достигнув добычи 66 тонн нефти в сутки.
- Компания продемонстрировала рекордную чистую прибыль в 2023 году, перечислив значительные суммы налогов и дивидендов в государственный бюджет.
- Планы Укрнафты на будущее включают развитие новых скважин и увеличение добычи нефти для дальнейшего развития энергетического сектора Украины.
Укрнафта пробурила новую скважину
Дебит новой скважины составляет по состоянию на сегодняшний день 68 тыс. кубометров газа и 8 тонн конденсата в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте, отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
Глубина объекта — 3017 метров.
Компания владеет 92 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений. На балансе предприятия находятся 1832 нефтяных и 154 газовых добывающих скважин.
В Украине будут добывать больше нефти
ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на западе Украины.
Общая начальная добыча должна составлять 41 т нефти в сутки.
В настоящее время идет подготовка к бурению двух скважин на западе Украины.
Первоначальная добыча нефти первой скважиной должна составлять 16 т в сутки. Второй — 25 т в сутки.
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