Укрнафта пробурила нову свердловину на сході України — що відомо

ПАТ «Укрнафта» пробурило нову високодебітну свердловину на сході України: 66 тонн у нафтовому еквіваленті на добу.
Головні тези:
- Укрнафта пробурила нову високодебітну свердловину на сході України з добовим видобутком 66 тонн у нафтовому еквіваленті.
- Компанія отримала рекордний чистий прибуток у 2023 році та сплатила значну суму податків і дивідендів у державний бюджет.
- Плани компанії на майбутнє включають розвиток нових свердловин і збільшення видобутку нафти для подальшого розвитку сектору енергетики в Україні.
Укрнафта пробурила нову свердловину
Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тис. кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті, — зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
Глибина об'єкта — 3017 метрів. Видобувні запаси газу становлять 244 млн кубометрів, конденсату — 35 тис. т.
Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.
В Україні добуватимуть більше нафти
ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.
Загальний початковий видобуток має становити 41 т нафти на добу.
Наразі триває підготовка до буріння двох свердловин на заході України.
Початковий видобуток нафти першою свердловиною має становити 16 т на добу. Другої — 25 т на добу.
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