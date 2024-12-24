Укрнафта пробурила нову свердловину на сході України — що відомо
Категорія
Економіка
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Укрнафта пробурила нову свердловину на сході України — що відомо

Укрнафта
Джерело:  ПАТ "Укрнафта"

ПАТ «Укрнафта» пробурило нову високодебітну свердловину на сході України: 66 тонн у нафтовому еквіваленті на добу.

Головні тези:

  • Укрнафта пробурила нову високодебітну свердловину на сході України з добовим видобутком 66 тонн у нафтовому еквіваленті.
  • Компанія отримала рекордний чистий прибуток у 2023 році та сплатила значну суму податків і дивідендів у державний бюджет.
  • Плани компанії на майбутнє включають розвиток нових свердловин і збільшення видобутку нафти для подальшого розвитку сектору енергетики в Україні.

Укрнафта пробурила нову свердловину

Дебіт нової свердловини складає станом на зараз 68 тис. кубометрів газу та 8 тонн конденсату на добу. Це 66 тонн на добу у нафтовому еквіваленті, — зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Глибина об'єкта — 3017 метрів. Видобувні запаси газу становлять 244 млн кубометрів, конденсату — 35 тис. т.

ПАТ «Укрнафта» за результатами 2023 року отримало рекордний чистий прибуток — 24 млрд грн, перерахувавши до державного бюджету 27,2 млрд грн податків і зборів. За підсумками того ж року підприємство сплатило понад 8 млрд грн дивідендів.

Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

В Україні добуватимуть більше нафти

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.

Загальний початковий видобуток має становити 41 т нафти на добу.

Наразі триває підготовка до буріння двох свердловин на заході України.

Початковий видобуток нафти першою свердловиною має становити 16 т на добу. Другої — 25 т на добу.

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