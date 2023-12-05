Укрзалізниця повышает цены на ряд международных рейсов — что изменится

С 10 декабря "Укрзалізниця" повысит цены билетов на некоторые международные рейсы. Это должно снизить общий ущерб от пассажирских перевозок и позволит продолжить обновлять парк вагонов.

Поднятие цен на международные рейсы Укрзалізниці

По общему решению с железными дорогами соседних стран на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев , спрос на который остается ажиотажным.

Будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом:

на поезда из Днепра - в пределах 4-11%,

из Харькова - 17-48%,

из Киева - 15-47%.

Также в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль .

На проезд в Интерсити+ Киев – Перемышль – Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Повышение тарифов на социально важные пригородные перевозки не планируется. Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и убыточным для Укрзалізниці.

Также компания продолжит организовывать бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря 2023 года. До этой даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Почему повышается цена на билеты

В компании отмечают, что привлечение пассажиропотока в предыдущие годы "Укрзалізниця" применяла скидки фактически на все пассажирские международные рейсы.

Однако компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн.