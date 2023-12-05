Укрзалізниця повышает цены на ряд международных рейсов — что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Укрзалізниця повышает цены на ряд международных рейсов — что изменится

Укрзалізниця
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Источник:  Укрзалізниця

С 10 декабря "Укрзалізниця" повысит цены билетов на некоторые международные рейсы. Это должно снизить общий ущерб от пассажирских перевозок и позволит продолжить обновлять парк вагонов.

Поднятие цен на международные рейсы Укрзалізниці

По общему решению с железными дорогами соседних стран на 72% вырастет стоимость билетов на поезд Киев – Варшава – Киев , спрос на который остается ажиотажным.

Будут доступны и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом:

  • на поезда из Днепра - в пределах 4-11%,

  • из Харькова - 17-48%,

  • из Киева - 15-47%.

Также в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль .

На проезд в Интерсити+ Киев – Перемышль – Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса – Перемышль – Одесса – в диапазоне 37-49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт.

Повышение тарифов на социально важные пригородные перевозки не планируется. Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и убыточным для Укрзалізниці.

Также компания продолжит организовывать бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов – с 10 декабря 2023 года. До этой даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Почему повышается цена на билеты

В компании отмечают, что привлечение пассажиропотока в предыдущие годы "Укрзалізниця" применяла скидки фактически на все пассажирские международные рейсы.

Однако компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн.

Изменение тарифов позволит Укрзалізниці удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, активно продолжающуюся даже во время широкомасштабного вторжения.

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