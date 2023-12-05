Укрзалізниця підвищує ціни на низку міжнародних рейсів — що зміниться

З 10 грудня Укрзалізниця підвищить ціни квитків на деякі міжнародні рейси. Це повинно зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень та дозволить продовжити оновлювати парк вагонів.

Підняття цін на міжнародні рейси Укрзалізниці

За спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ, попит на який лишається ажіотажним.

Будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте таким чином:

на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%,

з Харкова — 17-48%,

з Києва — 15-47%.

Також у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля.

На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення не планують. Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для Укрзалізниці.

Також компанія продовжить організовувати безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До цієї дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

Чому підвищується ціна на квитки

У компанії зазначають, що залучення пасажиропотоку у попередні роки Укрзалізниця застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси.

Проте компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн.