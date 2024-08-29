Укрзализныця будет транслировать стихи павших военных на крупнейших вокзалах

На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины будут звучать стихи павших украинских воинов ко Дню памяти защитников Украины. Услышать поэзию можно в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе весь день 29 августа.
Главные тезисы
- В честь Дня памяти защитников Украины на вокзалах в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе прозвучат стихи украинских защитников.
- Стихи боевиков-поэтов, погибших в борьбе за независимость Украины, зачитают военные, поэты и культурные деятели.
- День памяти защитников и защитниц Украины объявлен в память о трагедии под Иловайском в 2014 году, где погибли сотни украинских военных.
- Генпрокуратура установила, что командование Вооруженных сил РФ несет ответственность за Иловайскую трагедию.
На вокзалах будут звучать стихи павших украинских защитников
Отмечается, что для местных зачитают поэзию Максима Дали Кривцова, Юрия Руфа, Глеба Бабича, Артема Долгополого, Александра Гошилика и Ильи Чернилевского.
Стихи помогли озвучить военные, поэты и культурные деятели: Павел Вышебаба, Татьяна Власова, Марина Круть, Соня Сотник, Николай Серга, Сергей Харчук, Соломия Витвицкая и Илья Ярема.
Услышать их можно будет ежечасно в течение дня.
29 августа День памяти защитников и защитниц Украины
29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Эту дату избрали из-за трагедии под Иловайском в 2014 году.
В ночь с 28 на 29 августа нелегитимный президент России Владимир Путин призвал боевиков предоставить украинским военным гуманитарный коридор для безопасного выхода из оцепления. Однако русские войска обстреляли этот коридор, нарушив уговоры.
Иловайская трагедия стала одной из самых больших потерь украинских военных с начала российского вторжения на Донбасс: официально погибли 366 военных, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, а 84 пропали без вести.
14 августа 2017 года Генпрокуратура обнародовала результаты расследования событий под Иловайском, согласно которым главным виновником трагедии является командование Вооруженных сил РФ.
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