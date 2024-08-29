Укрзалізниця транслюватиме вірші полеглих військових на найбільших вокзалах

На найбільших залізничних вокзалах України звучатимуть вірші полеглих українських воїнів до Дня пам'яті захисників України. Почути поезію можна у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі протягом усього дня 29 серпня.

На вокзалах лунатимуть вірші полеглих українських захисників

Цього року на вокзалах країни в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі віддали своє життя за те, щоб країна продовжувала жити. Кожен з них робив і ще міг би зробити незліченно більше, збагатити нашу культуру — проте сторінки їх життів назавжди лишаться недописаними, — повідомила “Укрзалізниця”. Поширити

Зазначається, що для місцевих зачитають поезію Максима "Далі" Кривцова, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського.

Вірші допомогли озвучити військові, поети та культурні дієвці: Павло Вишебаба, Тетяна Власова, Марина Круть, Соня Сотник, Микола Сєрга, Сергій Харчук, Соломія Вітвіцька та Ілля Ярема.

Почути їх можна буде щогодини протягом дня.

Приходьте. Слухайте. Вшановуйте памʼять всіх полеглих українських захисників — разом з нами та всією країною, — додали в Укрзалізниці. Поширити

29 серпня День пам'яті захисників та захисниць України

29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цю дату обрали через трагедію під Іловайськом у 2014 році.

У ніч з 28 на 29 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків надати українським військовим гуманітарний коридор для безпечного виходу з оточення. Однак російські війська обстріляли цей коридор, порушивши домовленості.

Іловайська трагедія стала однією з найбільших втрат українських військових від початку російського вторгнення на Донбас: офіційно загинули 366 військових, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, а 84 зникли безвісти.

14 серпня 2017 року Генпрокуратура оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом, згідно з якими головним винуватцем трагедії є командування Збройних сил РФ.