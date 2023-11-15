Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука

ССО
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Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Новым командующим ССО станет Сергей Лупанчука

Как сообщила пресс-служба Минобороны, вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным они передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. "Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства", - сказал Умеров.

Что известно о Сергее Лупанчуке

3 ноября стало известно, что Владимир Зеленский своим указом уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций. Также стало известно, что другим указом украинский лидер назначил нового командующего Силами спецопераций. Новый командующий ССО ВСУ – полковник Сергей Лупанчук.

Сам Хоренко заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Он также отмечал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал ему, что не посылал президенту соответствующее представление на увольнение.

В комментарии СМИ заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что соответствующее представление о его увольнении поступило от министра обороны.

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