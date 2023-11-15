Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Новым командующим ССО станет Сергей Лупанчука
Как сообщила пресс-служба Минобороны, вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным они передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.
Что известно о Сергее Лупанчуке
3 ноября стало известно, что Владимир Зеленский своим указом уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций. Также стало известно, что другим указом украинский лидер назначил нового командующего Силами спецопераций. Новый командующий ССО ВСУ – полковник Сергей Лупанчук.
Сам Хоренко заявил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Он также отмечал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал ему, что не посылал президенту соответствующее представление на увольнение.
В комментарии СМИ заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что соответствующее представление о его увольнении поступило от министра обороны.
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