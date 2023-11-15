Умєров представив нового командувача ССО Лупанчука

Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому складу полковника Сергія Лупанчука - командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Новим командувачем ССО стане Сергій Лупанчука
Як повідомила прес-служба Міноборони, разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним вони передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.
Що відомо про Сергія Лупанчука
3 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. Також стало відомо, що іншим указом український лідер призначив нового командувача Сил спецоперацій. Новий командувач ССО ЗСУ - полковник Сергій Лупанчук.
Сам Хоренко заявив, що про своє звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також зазначав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів йому, шо не надсилав президентові відповідного подання на звільнення.
У коментарі ЗМІ заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що відповідне подання про його звільнення надійшло від міністра оборони.
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