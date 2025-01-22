Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею завоевала бронзовую медаль
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Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею завоевала бронзовую медаль

Универсиада
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Источник:  Champion

Университетская сборная Украины обыграла команду США в матче за третье место Зимней Универсиады-2025, состоявшемся на Ледовом дворце Пинероло в Италии.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по хоккею одержала победу над командой США и завоевала бронзу на Универсиаде-2025.
  • Украина увеличила свой медальный счет на Универсиаде-2025 4 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями, в том числе достижениями биатлонистов и фристайлистов.
  • Украина занимает 10-е место в общем медальном зачете студенческих игр благодаря успешным выступлениям в различных видах спорта.

Сборная Украины по хоккею завоевала бронзовую медаль

Поединок завершился со счётом 5:3.

"Сине-желтые" удачно начали встречу. Уже на 2-й минуте шайбу на свой счет записал Артём Портной. На это американцы ответили точным ударом Майкла Дебрито. Однако гол Никиты Круглякова помог украинцам выиграть первый период.

Вторая 20-минутка завершилась с аналогичным счетом. На шайбы Артема Целогородцева и Никиты Круглякова сборная США ответила реализацией большинства, отметил Хантер Балгер.

Заключительный же период завершился вничью.

Отметим, что перед игрой украинцы были явными аутсайдерами по котировкам букмекеров. К тому же, команды встречались на групповом этапе, где наша сборная проиграла со счетом 1:5.

Для Украины это вторая бронза в истории, первая была в 2021-м, а в 1999 году национальная команда завоевала золото.

Универсиада-2025

Матч за третье место, 22 января

Украина — США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 — 01:32 Портной, 1:1 — 02:36 Дебрито, 2:1 — 08:08 Кругляков, 3:1 — 24:57 Целегородцев, 3:2 — 32:34 Булгер, 4:2 — 39:00 Кругляков, 5:2 — 41:50 Кривоножкин, 5:3 — 43:27 Смит

Универсиада-2025: достижения Украины

Для студенческой сборной Украины это 12-я медаль на Универсиаде-2025. 9 медалей в копилку нашей команды принесли биатлонисты, еще две награды получили фристайлисты.

Украина, имея 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы, занимает 10-ю строчку в общем медальном зачете студенческих Игр.

Самым титулованным украинским спортсменом Универсиады в Турине стал 20-летний студент Сумского государственного университета Богдан Борковский, выигравший золотые медали в короткой индивидуальной гонке и преследовании, а также поднявшийся на третью ступень пьедестала по итогам спринта.

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