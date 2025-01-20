Зимняя Универсиада-2025. Украинская биатлонистка Чалик завоевала бронзовую медаль

Украинская биатлонистка Дарья Чалик завоевала награду для Украины на зимних Университетских играх-2025. В гонке преследования биатлонистка стала бронзовым призером.

Украинская биатлонистка Чалик завоевала бронзовую медаль Универсиады-2025

По итогам спринта на зимней Универсиаде в женский персьют отобрались три биатлонистки сборной Украины: Александра Меркушина, Дарья Чалик и Лилия Стеблина. Лучший результат в спринтерской гонке был у Меркушиной — пятое место. Чалик начинала гонку преследования девятой, а Стеблина — 23-ю.

Чалик стала единственной украинкой, закрывшей все пять мишеней на стартовой лежке, впрочем, на втором огневом рубеже украинка заработала один штрафной круг. На своей первой "стойке" Дарья допустила три недостатка, а на последней стрельбе не закрыла только одну мишень.

В итоге Чалик получила "бронзу", несмотря на пять кругов штрафа на огневых рубежах.

Александра Меркушина заработала по одному штрафному кругу на двух "лежках", а смогла "чисто" провести первую "стойку". На последнем огневом рубеже украинка промахнулась дважды, финишировав на четвертом месте. Поделиться

Стеблина начала гонку 23-ю и смогла улучшить свое расположение уже после первой "лежки", которую украинка провела с одним недостатком. На втором огневом рубеже биатлонистка заработала два круга штрафа. На двух "стойках" Лилия также промахнулась по два раза и, несмотря на семь кругов штрафа, отыграла восемь позиций относительно своей стартовой строчки — замкнула топ-15.

Зимняя Универсиада-2025.

Барбора Скорбижевская (Польша, 0+0+2+1) 37.40.6

Амелия Кровати (Польша, 2+0+0+0) +30.0

Дарья Чалик (Украина, 0+1+3+1) +57.7

Александра Меркушина (Украина, 1+1+0+2) +1:18.4

Ноэми Ремоннай (Франция, 0+2+1+2) +1:26.3

Арина Крюкова (Казахстан, 1+0+1+2) +1:55.8

...

15. Лилия Стеблина (Украина, 1+2+2+2) +4:26.1

Что означает медаль Дарьи Чалик на зимней Универсиаде-2025

"Бронза" Чалик стала девятой наградой Украины на соревнованиях, из которых семь украинцев выиграли в биатлоне.

Для Дарьи это вторая бронзовая медаль на зимней Универсиаде. До этого она заняла третье место в короткой индивидуальной гонке соревнований.

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