Известная биатлонистка за рекордное время добралась до вершины в Гималаях
Категория
Спорт
Дата публикации

Известная биатлонистка за рекордное время добралась до вершины в Гималаях

Лаура Дальмайер
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Источник:  online.ua

Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по скорости восхождения и спуска назад к вершине горы Ама-Даблам в Гималаях.

Главные тезисы

  • Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по скорости восхождения на гору в Гималаях.
  • Лаура Дальмайер поднялась на высоту 6 тыс 812 метров всего за 12 часов, 1 минуту и 11 секунд, что не было еще достигнуто ни одной женщиной в мире.

Что известно о мировом рекорде Лауры Дальмайер

Отмечается, что Дальмайер, завершившая профессиональную спортивную карьеру в 2019 году, в возрасте 25 лет, потратила 12 часов, 1 минуту и 11 секунд на подъем из базового лагеря на высоте 4 тыс 576 м к вершине горы Ама-Даблам на высоту 6 тыс 812 метров.

Ни одна женщина в мире еще не делала столь быстрого подъема на гору.

Это был невероятный день во всех отношениях, я смогла полностью отдаться тропе и красоте ландшафта, — делится впечатлениями Дальмайер на своей странице в Instagram.

Мужской мировой рекорд по скорости восхождения принадлежит французу Матео Жакму, который в 2023 году преодолел путь к вершине и обратно за 6 часов и 24 минуты.

Что известно о других интересных спортивных рекордах

46-летний американец Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км по реке Колумбия в лодке из гигантской тыквы.

американец провел в тыквенной лодке 26 часов.

Известно, что мужчина с 2011 года занимается выращиванием гигантских тыкв. За последние 4 года Кристенсен стал победителем во всех местных соревнованиях по плаванию на лодках, сделанных из овощей.

В этом году Кристенсену удалось вырастить тыкву размером 429,3 сантиметра и весом в 555 кг, что делало ее пригодной для изготовления лодки.

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