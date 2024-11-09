Двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по скорости восхождения и спуска назад к вершине горы Ама-Даблам в Гималаях.
Главные тезисы
- Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по скорости восхождения на гору в Гималаях.
- Лаура Дальмайер поднялась на высоту 6 тыс 812 метров всего за 12 часов, 1 минуту и 11 секунд, что не было еще достигнуто ни одной женщиной в мире.
Что известно о мировом рекорде Лауры Дальмайер
Отмечается, что Дальмайер, завершившая профессиональную спортивную карьеру в 2019 году, в возрасте 25 лет, потратила 12 часов, 1 минуту и 11 секунд на подъем из базового лагеря на высоте 4 тыс 576 м к вершине горы Ама-Даблам на высоту 6 тыс 812 метров.
Ни одна женщина в мире еще не делала столь быстрого подъема на гору.
Мужской мировой рекорд по скорости восхождения принадлежит французу Матео Жакму, который в 2023 году преодолел путь к вершине и обратно за 6 часов и 24 минуты.
Что известно о других интересных спортивных рекордах
46-летний американец Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км по реке Колумбия в лодке из гигантской тыквы.
американец провел в тыквенной лодке 26 часов.
Известно, что мужчина с 2011 года занимается выращиванием гигантских тыкв. За последние 4 года Кристенсен стал победителем во всех местных соревнованиях по плаванию на лодках, сделанных из овощей.
В этом году Кристенсену удалось вырастить тыкву размером 429,3 сантиметра и весом в 555 кг, что делало ее пригодной для изготовления лодки.
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