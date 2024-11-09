Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр встановила світовий рекорд зі швидкості сходження та спуску назад до вершини гори Ама-Даблам у Гімалаях.
Головні тези:
- Лаура Дальмаєр встановила світовий рекорд за швидкістю сходження на гору у Гімалаях, подолавши шлях до вершини за 12 годин, 1 хвилину та 11 секунд.
- Жодна жінка у світі ще не досягала такої висоти із такою швидкістю.
Що відомо про світовий рекорд Лаури Дальмаєр
Зазначається, що Дальмаєр, яка завершила професійну спортивну кар’єру у 2019 році, у віці 25 років, витратила 12 годин, 1 хвилину та 11 секунд на підйом з базового табору на висоті 4 тис 576 м до вершини гори Ама-Даблам на висоту 6 тис 812 метрів.
Жодна жінка у світі ще не робила такого швидкого підйому на гору.
Чоловічий світовий рекорд за швидкістю сходження належить французу Матео Жакму, який у 2023 році подолав шлях до вершини та назад за 6 годин і 24 хвилини.
Що відомо про інші цікаві спортивні рекорди
46-річний американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 км по річці Колумбія у човні з гігантського гарбуза.
американець провів у гарбузовому човні 26 годин.
Відомо, що чоловік з 2011 року займається вирощуванням велетенських гарбузів. За останні 4 роки Крістенсен став переможцем у всіх місцевих змаганнях із плавання на човнах, зроблених з овочів.
У цьому році Крістенсену вдалось виростити гарбуз розміром 429,3 сантиметри та вагою у 555 кг, що робило його придатним для виготовлення човна.
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