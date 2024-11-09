Відома біатлоністка за рекордний час дісталась до вершини у Гімалаях
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Спорт
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Відома біатлоністка за рекордний час дісталась до вершини у Гімалаях

Лаура Дальмаєр
Джерело:  online.ua

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр встановила світовий рекорд зі швидкості сходження та спуску назад до вершини гори Ама-Даблам у Гімалаях. 

Головні тези:

  • Лаура Дальмаєр встановила світовий рекорд за швидкістю сходження на гору у Гімалаях, подолавши шлях до вершини за 12 годин, 1 хвилину та 11 секунд.
  • Жодна жінка у світі ще не досягала такої висоти із такою швидкістю.

Що відомо про світовий рекорд Лаури Дальмаєр

Зазначається, що Дальмаєр, яка завершила професійну спортивну кар’єру у 2019 році, у віці 25 років, витратила 12 годин, 1 хвилину та 11 секунд на підйом з базового табору на висоті 4 тис 576 м до вершини гори Ама-Даблам на висоту 6 тис 812 метрів.

Жодна жінка у світі ще не робила такого швидкого підйому на гору.

Це був неймовірний день у всіх відношеннях, я змогла повністю віддатися стежці та красі ландшафту, — ділиться враженнями Дальмаєр на своїй сторінці в Instagram.

Чоловічий світовий рекорд за швидкістю сходження належить французу Матео Жакму, який у 2023 році подолав шлях до вершини та назад за 6 годин і 24 хвилини.

Що відомо про інші цікаві спортивні рекорди

46-річний американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 км по річці Колумбія у човні з гігантського гарбуза. 

американець провів у гарбузовому човні 26 годин.

Відомо, що чоловік з 2011 року займається вирощуванням велетенських гарбузів. За останні 4 роки Крістенсен став переможцем у всіх місцевих змаганнях із плавання на човнах, зроблених з овочів.

У цьому році Крістенсену вдалось виростити гарбуз розміром 429,3 сантиметри та вагою у 555 кг, що робило його придатним для виготовлення човна.

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