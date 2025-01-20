Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль
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Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль

Чалик
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська біатлоністка Дарина Чалик виборола нагороду для України на зимових Університетських іграх-2025. У гонці переслідування біатлоністка стала бронзовою призеркою.

Головні тези:

  • Дарина Чалик виборола бронзову медаль для України на Зимовій Універсіаді-2025 у гонці переслідування.
  • Українка закрила усі п'ять мішеней на стартовій лежці, але заробила п'ять штрафів на вогневих рубежах.
  • Збірна України також виборола медалі у короткій індивідуальній гонці та інших дисциплінах біатлону на Зимовій Універсіаді.
  • Українська жіноча юніорська збірна з біатлону також вразила своїм виступом, здобувши бронзову медаль на італійському етапі Кубка IBU.
  • Для Дарини Чалик це вже друга бронзова медаль на Зимовій Універсіаді, додаючи своїй колекції нагород відкриття нові переможні сторінки у спортивній кар'єрі.

Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль Універсіади-2025

За підсумками спринту на зимовій Універсіаді у жіночий персьют відібралися три біатлоністки збірної України: Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина. Найкращий результат у спринтерській гонці був у Меркушиної — п'яте місце. Чалик розпочинала гонку переслідування дев'ятою, а Стеблина — 23-ю.

Чалик стала єдиною українкою, яка закрила усі п'ять мішеней на стартовій лежці, втім на другому вогневому рубежі українка заробила одне штрафне коло. На своїй першій "стійці" Дарина припустилась трьох хиб, а на останній стрільбі не закрила лише одну мішень.

У підсумку Чалик здобула "бронзу" попри п'ять кіл штрафу на вогневих рубежах. На фініші вона програла переможниці гонки Барборі Скорбіжевській 57.7 секунд.

Олександра Меркушина заробила по одному штрафному колу на двох "лежках", натомість змогла "чисто" провести першу "стійку". На останньому вогневому рубежі українка схибила двічі, фінішувавши на четвертому місці.

Стеблина розпочала гонку 23-ю та змогла покращити своєї розташування вже після першої "лежки", яку українка провела з однією хибою. На другому вогневому рубежі біатлоністка заробила два кола штрафу. На двох "стійках" Лілія також схибила по два рази і попри сім кіл штрафу відіграла вісім позицій відносно своєї стартової сходинки — замкнула топ-15.

Зимова Універсіада-2025. Гонка переслідування (жінки)

  • Барбора Скорбіжевська (Польща, 0+0+2+1) 37.40.6

  • Амелія Ліжка (Польща, 2+0+0+0) +30.0

  • Дарина Чалик (Україна, 0+1+3+1) +57.7

  • Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +1:18.4

  • Ноемі Ремоннай (Франція, 0+2+1+2) +1:26.3

  • Аріна Крюкова (Казахстан, 1+0+1+2) +1:55.8

...

  • 15. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+2+2) +4:26.1

Що означає медаль Дарини Чалик на зимовій Універсіаді-2025

"Бронза" Чалик стала дев'ятою нагородою України на змаганнях, з яких сім українці виграли у біатлоні.

Для Дарини це друга бронзова медаль на зимовій Універсіаді. До цього вона посіла третє місце у короткій індивідуальній гонці змагань.

Усі медалі України на зимовій Універсіаді-2025

  • "золото": Богдан Борковський (біатлон, коротка індивідуальна гонка; персьют), Олександра Меркушина, Сергій Супрун (біатлон, синглмікст)

  • "срібло": Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Сергій Супрун (біатлон, персьют)

  • "бронза": Дарина Чалик (біатлон, коротка індивідуальна гонка; персьют), Богдан Борковський (біатлон, спринт)

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