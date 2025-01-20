Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль

Українська біатлоністка Дарина Чалик виборола нагороду для України на зимових Університетських іграх-2025. У гонці переслідування біатлоністка стала бронзовою призеркою.

Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль Універсіади-2025

За підсумками спринту на зимовій Універсіаді у жіночий персьют відібралися три біатлоністки збірної України: Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина. Найкращий результат у спринтерській гонці був у Меркушиної — п'яте місце. Чалик розпочинала гонку переслідування дев'ятою, а Стеблина — 23-ю.

Чалик стала єдиною українкою, яка закрила усі п'ять мішеней на стартовій лежці, втім на другому вогневому рубежі українка заробила одне штрафне коло. На своїй першій "стійці" Дарина припустилась трьох хиб, а на останній стрільбі не закрила лише одну мішень.

У підсумку Чалик здобула "бронзу" попри п'ять кіл штрафу на вогневих рубежах. На фініші вона програла переможниці гонки Барборі Скорбіжевській 57.7 секунд.

Олександра Меркушина заробила по одному штрафному колу на двох "лежках", натомість змогла "чисто" провести першу "стійку". На останньому вогневому рубежі українка схибила двічі, фінішувавши на четвертому місці. Поширити

Стеблина розпочала гонку 23-ю та змогла покращити своєї розташування вже після першої "лежки", яку українка провела з однією хибою. На другому вогневому рубежі біатлоністка заробила два кола штрафу. На двох "стійках" Лілія також схибила по два рази і попри сім кіл штрафу відіграла вісім позицій відносно своєї стартової сходинки — замкнула топ-15.

Зимова Універсіада-2025. Гонка переслідування (жінки)

Барбора Скорбіжевська (Польща, 0+0+2+1) 37.40.6

Амелія Ліжка (Польща, 2+0+0+0) +30.0

Дарина Чалик (Україна, 0+1+3+1) +57.7

Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +1:18.4

Ноемі Ремоннай (Франція, 0+2+1+2) +1:26.3

Аріна Крюкова (Казахстан, 1+0+1+2) +1:55.8

...

15. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+2+2) +4:26.1

Що означає медаль Дарини Чалик на зимовій Універсіаді-2025

"Бронза" Чалик стала дев'ятою нагородою України на змаганнях, з яких сім українці виграли у біатлоні.

Для Дарини це друга бронзова медаль на зимовій Універсіаді. До цього вона посіла третє місце у короткій індивідуальній гонці змагань.

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