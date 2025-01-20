Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль

Українська біатлоністка Дарина Чалик виборола нагороду для України на зимових Університетських іграх-2025. У гонці переслідування біатлоністка стала бронзовою призеркою.
Головні тези:
- Дарина Чалик виборола бронзову медаль для України на Зимовій Універсіаді-2025 у гонці переслідування.
- Українка закрила усі п'ять мішеней на стартовій лежці, але заробила п'ять штрафів на вогневих рубежах.
- Збірна України також виборола медалі у короткій індивідуальній гонці та інших дисциплінах біатлону на Зимовій Універсіаді.
- Українська жіноча юніорська збірна з біатлону також вразила своїм виступом, здобувши бронзову медаль на італійському етапі Кубка IBU.
- Для Дарини Чалик це вже друга бронзова медаль на Зимовій Універсіаді, додаючи своїй колекції нагород відкриття нові переможні сторінки у спортивній кар'єрі.
Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль Універсіади-2025
За підсумками спринту на зимовій Універсіаді у жіночий персьют відібралися три біатлоністки збірної України: Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина. Найкращий результат у спринтерській гонці був у Меркушиної — п'яте місце. Чалик розпочинала гонку переслідування дев'ятою, а Стеблина — 23-ю.
Чалик стала єдиною українкою, яка закрила усі п'ять мішеней на стартовій лежці, втім на другому вогневому рубежі українка заробила одне штрафне коло. На своїй першій "стійці" Дарина припустилась трьох хиб, а на останній стрільбі не закрила лише одну мішень.
У підсумку Чалик здобула "бронзу" попри п'ять кіл штрафу на вогневих рубежах. На фініші вона програла переможниці гонки Барборі Скорбіжевській 57.7 секунд.
Стеблина розпочала гонку 23-ю та змогла покращити своєї розташування вже після першої "лежки", яку українка провела з однією хибою. На другому вогневому рубежі біатлоністка заробила два кола штрафу. На двох "стійках" Лілія також схибила по два рази і попри сім кіл штрафу відіграла вісім позицій відносно своєї стартової сходинки — замкнула топ-15.
Зимова Універсіада-2025. Гонка переслідування (жінки)
Барбора Скорбіжевська (Польща, 0+0+2+1) 37.40.6
Амелія Ліжка (Польща, 2+0+0+0) +30.0
Дарина Чалик (Україна, 0+1+3+1) +57.7
Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +1:18.4
Ноемі Ремоннай (Франція, 0+2+1+2) +1:26.3
Аріна Крюкова (Казахстан, 1+0+1+2) +1:55.8
...
15. Лілія Стеблина (Україна, 1+2+2+2) +4:26.1
Що означає медаль Дарини Чалик на зимовій Універсіаді-2025
"Бронза" Чалик стала дев'ятою нагородою України на змаганнях, з яких сім українці виграли у біатлоні.
Для Дарини це друга бронзова медаль на зимовій Універсіаді. До цього вона посіла третє місце у короткій індивідуальній гонці змагань.
Усі медалі України на зимовій Універсіаді-2025
"золото": Богдан Борковський (біатлон, коротка індивідуальна гонка; персьют), Олександра Меркушина, Сергій Супрун (біатлон, синглмікст)
"срібло": Марія Анійчин (фристайл, біг-ейр), Олег Бойко (фристайл, біг-ейр), Сергій Супрун (біатлон, персьют)
"бронза": Дарина Чалик (біатлон, коротка індивідуальна гонка; персьют), Богдан Борковський (біатлон, спринт)
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