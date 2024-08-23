Українські біатлоністи Підручний і Тищенко здобули золоту та срібну медалі ЧС-2024

На літньому Чемпіонаті світу-2024 з біатлону 23 серпня розіграли перший комплект нагород серед дорослих — чоловіки виступили у 7.5-кілометровому фіналі суперспринту. Українці Дмитро Підручний та Артем Тищенко вибороли дві медалі.
Головні тези:
- Дмитро Підручний і Артем Тищенко здобули золоту та срібну медалі в першому комплекті нагород серед чоловіків на ЧС-2024.
- Підручний та Тищенко вражають неймовірними результатами у гонці суперспринту, показавши високий рівень підготовки та майстерності.
- Підсумки чемпіонату Європи свідчать про потужний потенціал українського біатлону, з рекордними досягненнями у спорті.
Підручний і Тищенко здобули медалі ЧС-2024 з біатлону
Суперспринтерські перегони проходили у два етапи — спершу учасники, розділені на чотири заїзди, мали подолати кваліфікацію. З цим впоралися три "синьо-жовті" біатлоністи: Дмитро Підручний показав другий час у своєму старті, Артем Тищенко та Антон Дудченко натомість фінішували у топ-4 своєї групи.
Другу "лежку" безпомилково також пройшов Тищенко — на трасу Артем повертався уже четвертим. На восьме місце з однією хибою натомість відкотився Підручний, а до першої десятки заїхав Дудченко.
Всі мішені Тищенко закрив і на першій "стійці", вийшовши у лідери гонки. На дистанцію він повертався в компанії чеха Томаша Микиски — з мінімальною перевагою 0.2 секунди.
Дмитро Підручний передостанній вогневий рубіж завершував четвертим. Один промах додав Дудченко — опустився на 12-те місце.
Остання стрільба вивела двох українців у лідери перегонів: Підручний відпрацював чисто і очолив гонку, а Тищенко обмежився одним штрафним колом й повертався на дистанцію на відстані 1.8 секунди від партнера за збірною.
Фінішу Підручний дістався після 19:19.5 хвилин на дистанції — "золото"! Тищенко фінішував на відстані 5.2 секунди та довершив медальний "дубль" України, а трійку призерів замкнув чех Микиска. Антон Дудченко — 13-й із трьома хибами.
Літній ЧС-2024. Суперспринт (чоловіки) — фінал
Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) — 19:19.5 хвилини
Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5.2
Томас Микиска (Чехія, 1+0+0+2) +7.5
Оскар Андерссон (Швеція, 0+1+1+1) +7.7
Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +7.7
Йонас Маречек (Чехія, 2+1+1+0) +10.3
...
13. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+1) +53.0
Українка Дмитренко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з біатлону
27 січня українська біатлоністка Христина Дмитренко замкнула трійку призерів у спринті в словацькому Брезно-Осрблє. Чемпіонкою Європи стала норвежка Іда Лієн.
Ще 6 українських біатлоністок фінішували в топ-40. Найкращою серед решти стала Ірина Петренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але суттєво поступилася першій десятці біатлоністок у швидкості. Підсумкова позиція українки — 12-те місце.
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