Українські біатлоністи Підручний і Тищенко здобули золоту та срібну медалі ЧС-2024

На літньому Чемпіонаті світу-2024 з біатлону 23 серпня розіграли перший комплект нагород серед дорослих — чоловіки виступили у 7.5-кілометровому фіналі суперспринту. Українці Дмитро Підручний та Артем Тищенко вибороли дві медалі.

Підручний і Тищенко здобули медалі ЧС-2024 з біатлону

Суперспринтерські перегони проходили у два етапи — спершу учасники, розділені на чотири заїзди, мали подолати кваліфікацію. З цим впоралися три "синьо-жовті" біатлоністи: Дмитро Підручний показав другий час у своєму старті, Артем Тищенко та Антон Дудченко натомість фінішували у топ-4 своєї групи.

З першого вогневого рубежа на другій сходинці ішов Підручний — без помилок відпрацював на стрільбищі. Шостим без промахів виходив Тищенко, а Дудченко з однією незакритою мішенню вибув за межі топ-15. Поширити

Другу "лежку" безпомилково також пройшов Тищенко — на трасу Артем повертався уже четвертим. На восьме місце з однією хибою натомість відкотився Підручний, а до першої десятки заїхав Дудченко.

Всі мішені Тищенко закрив і на першій "стійці", вийшовши у лідери гонки. На дистанцію він повертався в компанії чеха Томаша Микиски — з мінімальною перевагою 0.2 секунди.

Дмитро Підручний передостанній вогневий рубіж завершував четвертим. Один промах додав Дудченко — опустився на 12-те місце.

Остання стрільба вивела двох українців у лідери перегонів: Підручний відпрацював чисто і очолив гонку, а Тищенко обмежився одним штрафним колом й повертався на дистанцію на відстані 1.8 секунди від партнера за збірною.

Фінішу Підручний дістався після 19:19.5 хвилин на дистанції — "золото"! Тищенко фінішував на відстані 5.2 секунди та довершив медальний "дубль" України, а трійку призерів замкнув чех Микиска. Антон Дудченко — 13-й із трьома хибами.

Літній ЧС-2024. Суперспринт (чоловіки) — фінал

Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) — 19:19.5 хвилини

Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5.2

Томас Микиска (Чехія, 1+0+0+2) +7.5

Оскар Андерссон (Швеція, 0+1+1+1) +7.7

Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +7.7

Йонас Маречек (Чехія, 2+1+1+0) +10.3

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13. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+1) +53.0

Українка Дмитренко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з біатлону

27 січня українська біатлоністка Христина Дмитренко замкнула трійку призерів у спринті в словацькому Брезно-Осрблє. Чемпіонкою Європи стала норвежка Іда Лієн.

Для 24-річної Дмитренко завойована на словацькій землі нагорода стала першою у дорослій кар'єрі. Медаль також прем'єрна для збірної України цьогоріч. На минулорічному чемпіонаті Європи вітчизняні біатлоністи здобули 3 нагороди (1 "золото" та 2 "срібла"). Поширити

Ще 6 українських біатлоністок фінішували в топ-40. Найкращою серед решти стала Ірина Петренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але суттєво поступилася першій десятці біатлоністок у швидкості. Підсумкова позиція українки — 12-те місце.