Українські біатлоністи Підручний і Тищенко здобули золоту та срібну медалі ЧС-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українські біатлоністи Підручний і Тищенко здобули золоту та срібну медалі ЧС-2024

Підручний і Тищенко
Джерело:  Федерація Біатлону України

На літньому Чемпіонаті світу-2024 з біатлону 23 серпня розіграли перший комплект нагород серед дорослих — чоловіки виступили у 7.5-кілометровому фіналі суперспринту. Українці Дмитро Підручний та Артем Тищенко вибороли дві медалі.

Головні тези:

  • Дмитро Підручний і Артем Тищенко здобули золоту та срібну медалі в першому комплекті нагород серед чоловіків на ЧС-2024.
  • Підручний та Тищенко вражають неймовірними результатами у гонці суперспринту, показавши високий рівень підготовки та майстерності.
  • Підсумки чемпіонату Європи свідчать про потужний потенціал українського біатлону, з рекордними досягненнями у спорті.

Підручний і Тищенко здобули медалі ЧС-2024 з біатлону

Суперспринтерські перегони проходили у два етапи — спершу учасники, розділені на чотири заїзди, мали подолати кваліфікацію. З цим впоралися три "синьо-жовті" біатлоністи: Дмитро Підручний показав другий час у своєму старті, Артем Тищенко та Антон Дудченко натомість фінішували у топ-4 своєї групи.

З першого вогневого рубежа на другій сходинці ішов Підручний — без помилок відпрацював на стрільбищі. Шостим без промахів виходив Тищенко, а Дудченко з однією незакритою мішенню вибув за межі топ-15.

Другу "лежку" безпомилково також пройшов Тищенко — на трасу Артем повертався уже четвертим. На восьме місце з однією хибою натомість відкотився Підручний, а до першої десятки заїхав Дудченко.

Всі мішені Тищенко закрив і на першій "стійці", вийшовши у лідери гонки. На дистанцію він повертався в компанії чеха Томаша Микиски — з мінімальною перевагою 0.2 секунди.

Дмитро Підручний передостанній вогневий рубіж завершував четвертим. Один промах додав Дудченко — опустився на 12-те місце.

Остання стрільба вивела двох українців у лідери перегонів: Підручний відпрацював чисто і очолив гонку, а Тищенко обмежився одним штрафним колом й повертався на дистанцію на відстані 1.8 секунди від партнера за збірною.

Фінішу Підручний дістався після 19:19.5 хвилин на дистанції — "золото"! Тищенко фінішував на відстані 5.2 секунди та довершив медальний "дубль" України, а трійку призерів замкнув чех Микиска. Антон Дудченко — 13-й із трьома хибами.

Літній ЧС-2024. Суперспринт (чоловіки) — фінал

  • Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) — 19:19.5 хвилини

  • Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5.2

  • Томас Микиска (Чехія, 1+0+0+2) +7.5

  • Оскар Андерссон (Швеція, 0+1+1+1) +7.7

  • Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+2+1) +7.7

  • Йонас Маречек (Чехія, 2+1+1+0) +10.3

  • ...

  • 13. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+1) +53.0

Українка Дмитренко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з біатлону

27 січня українська біатлоністка Христина Дмитренко замкнула трійку призерів у спринті в словацькому Брезно-Осрблє. Чемпіонкою Європи стала норвежка Іда Лієн.

Для 24-річної Дмитренко завойована на словацькій землі нагорода стала першою у дорослій кар'єрі. Медаль також прем'єрна для збірної України цьогоріч. На минулорічному чемпіонаті Європи вітчизняні біатлоністи здобули 3 нагороди (1 "золото" та 2 "срібла").

Ще 6 українських біатлоністок фінішували в топ-40. Найкращою серед решти стала Ірина Петренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але суттєво поступилася першій десятці біатлоністок у швидкості. Підсумкова позиція українки — 12-те місце.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна увійшла до топ-10 двох естафет на Кубку світу з біатлону в Італії
біатлон
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Дмитренко здобула бронзу на чемпіонаті Європи з біатлону
Дмитренко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Меркушина виборола золоту медаль на юніорському ЧС з біатлону
Національний олімпійський комітет України
Меркушина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?