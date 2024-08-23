Украинские биатлонисты Подручный и Тищенко получили золотую и серебряную медали ЧМ-2024

На летнем Чемпионате мира-2024 по биатлону 23 августа разыграли первый комплект наград среди взрослых — мужчины выступили в 7.5-километровом финале суперспринта. Украинцы Дмитрий Подручный и Артем Тищенко завоевали две медали.

Подручный и Тищенко получили медали ЧМ-2024 по биатлону

Суперспринтерская гонка проходила в два этапа — сначала участники, разделенные на четыре заезда, должны были преодолеть квалификацию. С этим справились три "сине-желтых" биатлониста: Дмитрий Подручный показал второе время в своем старте, Артем Тищенко и Антон Дудченко финишировали в топ-4 своей группы.

С первого огневого рубежа на второй строчке шел Подручный - без ошибок отработал на стрельбище. Шестым без промахов выходил Тищенко, а Дудченко с одной незакрытой мишенью выбыл за пределы топ-15. Поделиться

Вторую "лежку" безошибочно также прошел Тищенко - на трассу Артем возвращался уже четвертым. На восьмое место с одним недостатком откатился Подручный, а в первую десятку заехал Дудченко.

Все мишени Тищенко закрыл и на первой стойке, выйдя в лидеры гонки. На дистанцию он возвращался в компании чеха Томаша Микиски – с минимальным преимуществом 0.2 секунды.

Дмитрий Подручный предпоследний огневой рубеж завершал четвертым. Один промах добавил Дудченко — опустился на 12 место.

Последняя стрельба вывела двух украинцев в лидеры гонки: Подручный отработал чисто и возглавил гонку, а Тищенко ограничился одним штрафным кругом и возвращался на дистанцию в 1.8 секунды от партнера за сборной.

Финиша Подручный достался после 19:19.5 минут на дистанции - "золото"! Тищенко финишировал на расстоянии 5.2 секунды и завершил медальный "дубль" Украины, а тройку призеров замкнул чех Микиска. Антон Дудченко — 13-й с тремя недостатками.

Летний ЧМ-2024. Суперспринт (мужчины) — финал

Дмитрий Подручный (Украина, 0+1+0+0) — 19:19.5 минуты

Артём Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +5.2

Томас Микиска (Чехия, 1+0+0+2) +7.5

Оскар Андерссон (Швеция, 0+1+1+1) +7.7

Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+2+1) +7.7

Йонас Маречек (Чехия, 2+1+1+0) +10.3

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13. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+1) +53.0

Украинка Дмитренко завоевала бронзу на чемпионате Европы по биатлону

27 января украинская биатлонистка Кристина Дмитренко замкнула тройку призеров в спринте в словацком Брезно-Осрбле. Чемпионкой Европы стала норвежка Ида Лиен.

Для 24-летней Дмитренко завоеванная на словацкой земле награда стала первой во взрослой карьере. Медаль также премьерна сборной Украины в этом году. На прошлогоднем чемпионате Европы отечественные биатлонисты получили 3 награды (1 "золото" и 2 "серебра"). Поделиться

Еще 6 украинских биатлонисток финишировали в топ-40. Лучшей среди остальных стала Ирина Петренко. Она закрыла все 10 мишеней, но существенно уступила первую десятку биатлонисток в скорости. Итоговая позиция украинки — 12 место.