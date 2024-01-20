Украина вошла в топ-10 двух эстафет на Кубке мира по биатлону в Италии
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Украина вошла в топ-10 двух эстафет на Кубке мира по биатлону в Италии

биатлон
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В субботу, 20 января, прошли две эстафеты в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антгольце (Италия).

Украинцы выступили в Антгольце

В одиночной смешанной эстафете Украину представляли Артем Тищенко и Кристина Дмитренко, использовавшие шесть дополнительных патронов и занявшие десятое место.

Победу одержала сборная Германии, а в топ-3 вошли Норвегия и Австрия.

1. Германия - 38.58,0 (0+1)

2. Норвегия - +11,2 (0+8)

3. Австрия - +28,3 (0+4)...

10. Украина - +1.09,9 (0+6)

Второй гонкой дня стала смешанная эстафета, в которой Украину представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насико и Дмитрий Пидручный. Украинцы на дистанции находились на 7-9 местах и, наконец, стали девятыми.

Победу отпраздновала сборная Норвегии.

1. Норвегия - 1.04.36,3 (0+8)

2. Италия - +22,3 (0+5)

3. Швеция - +1.07,8 (0+9)...

9. Украина - +3.19,7 (0+12)

Напомним, что в прошлом сезоне сборная Украины впервые в истории завершила сезон Кубка мира по биатлону без медалей.

Украинец Прима попал в топ-10 индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону

Украинский биатлонист Артем Прима занял девятое место в короткой индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира-2023/24 в итальянском Антхольце.

Артём допустил один промах и финишировал с отставанием +2:38,8 с. 15-километровую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бэ. Его брат Тарьей Бе стал вторым, а третье место досталось немцу Йоханнесу Кюну.

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