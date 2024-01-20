Україна увійшла до топ-10 двох естафет на Кубку світу з біатлону в Італії
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Україна увійшла до топ-10 двох естафет на Кубку світу з біатлону в Італії

біатлон

У суботу, 20 січня, відбулися дві естафети у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія).

Українці виступили в Антгольці

В одиночній змішаній естафеті Україну представляли Артем Тищенко та Христина Дмитренко, які використали шість додаткових патронів та посіли десяте місце.

Перемогу здобула збірна Німеччини, а до топ-3 увійшли Норвегія та Австрія.

1. Німеччина — 38.58,0 (0+1)

2. Норвегія — +11,2 (0+8)

3. Австрія — +28,3 (0+4)...

10. Україна — +1.09,9 (0+6)

Другою гонкою дня стала змішана естафета, в якій Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний. Українці на дистанції перебували на 7-9 місцях і врешті-решт стали дев'ятими.

Перемогу відсвяткувала збірна Норвегії.

1. Норвегія — 1.04.36,3 (0+8)

2. Італія — +22,3 (0+5)

3. Швеція — +1.07,8 (0+9)...

9. Україна — +3.19,7 (0+12)

Нагадаємо, що минулого сезону збірна України вперше в історії завершила сезон Кубка світу з біатлону без медалей.

Українець Прима потрапив у топ-10 індивідуальної гонки на етапі Кубка світу з біатлону

Український біатлоніст Артем Прима посів дев'яте місце у короткій індивідуальній гонці на шостому етапі Кубка світу-2023/24 в італійському Антхольці.

Артем допустив один промах і фінішував із відставанням +2:38,8 с. 15-кілометрову гонку виграв норвежець Йоганнес Бе. Його брат Тар'єй Бе став другим, а третє місце дісталося німцю Йоханнесу Кюну.

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