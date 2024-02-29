Украинка Меркушина завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по биатлону
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Украинка Меркушина завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по биатлону

Национальный олимпийский комитет Украины
Меркушина
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Александра Меркушина принесла Украине первую медаль на юниорском чемпионате мира-2024 по биатлону. И сразу золотую: заняла первое место в масстарте-60 среди девушек.

Меркушина стала чемпионкой мира по биатлону

Меркушина одержала первую в карьере победу на юниорском ЧМ по биатлону и третью медаль в целом: в 2023 году она выиграла бронзовые награды в индивидуальной гонке и смешанной эстафете.

Об этом сообщил НОК Украины.

Первую половину гонки Меркушина прошла вне топ-10 через два круга штрафа. Однако не промахнулась на двух финальных огневых рубежах, а на последнем круге опередила на 1.9 секунды француженку Лолу Бужо.

После победы Александра Меркушина рассказала, что немного волновалась перед стартом, однако сумела отвлечься от мыслей о гонке и успокоиться.

Я не нервничала, пока не кончилась пристрелка. Потом мы сидели в домике, смотрели мужскую гонку, я начала немного нервничать, потому что очень болела за своих друзей. Поняла, что меня очень переполняют эмоции и решила включить музыку. Мы с девушками в кабинке танцевали, пели. Это пошло мне на пользу, потому что я успокоилась и выходила на эту гонку с отличным настроением.

Александра Меркушина

Александра Меркушина

Чемпионка мира по биатлону

По словам украинки, уже непосредственно во время масстарта-60 она не нервничала, поскольку сосредоточилась на самой гонке и противостоянии с другими биатлонистками.

Я однажды, если честно, во время гонки не волновалась. Просто ехала, гонка, бегом, надо работать. Больше было сосредоточено на том, что это контактная гонка, кого обойти, с кем уехать. Это занимало мои мысли в течение гонки, и поэтому я особо ничего не думала, не было нервов или каких-либо переживаний.

Меркушина отметила, что не ожидала слишком высоких результатов в конце сезона, поскольку провела его на фоне травм и болезней. Поэтому золотая медаль ЧМ-2024 стала своеобразным "бонусом" для нее.

Это такой подарок для меня в этом сезоне. Потому сезон был действительно очень тяжелым, с травмами и болезнями. Я уже не надеялась ни на что, думала, что просто надо доработать. И сезон мне в ответ: ладно, ты настрадалась, вот тебе подарочек. Я принимаю его, мне он очень нравится.

Кто такая Александра Меркушина

19-летняя биатлонистка сборной Украины представляет Закарпатскую область.

В декабре 2022 года дебютировала на уровне Кубка мира, пробежав спринт на этапе в Гохфильцене (72-е место). В том же сезоне установила личный рекорд на Кубке мире — 44-е место в спринте в Антгольце.

Победительница юниорского чемпионата мира-2024 в масстарте и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2023. Обладательница "бронзы" в смешанной эстафете на юниорском Евро-2023.

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