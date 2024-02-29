Украинка Меркушина завоевала золотую медаль на юниорском ЧМ по биатлону

Александра Меркушина принесла Украине первую медаль на юниорском чемпионате мира-2024 по биатлону. И сразу золотую: заняла первое место в масстарте-60 среди девушек.
Меркушина стала чемпионкой мира по биатлону
Меркушина одержала первую в карьере победу на юниорском ЧМ по биатлону и третью медаль в целом: в 2023 году она выиграла бронзовые награды в индивидуальной гонке и смешанной эстафете.
Об этом сообщил НОК Украины.
Первую половину гонки Меркушина прошла вне топ-10 через два круга штрафа. Однако не промахнулась на двух финальных огневых рубежах, а на последнем круге опередила на 1.9 секунды француженку Лолу Бужо.
После победы Александра Меркушина рассказала, что немного волновалась перед стартом, однако сумела отвлечься от мыслей о гонке и успокоиться.
По словам украинки, уже непосредственно во время масстарта-60 она не нервничала, поскольку сосредоточилась на самой гонке и противостоянии с другими биатлонистками.
Меркушина отметила, что не ожидала слишком высоких результатов в конце сезона, поскольку провела его на фоне травм и болезней. Поэтому золотая медаль ЧМ-2024 стала своеобразным "бонусом" для нее.
Это такой подарок для меня в этом сезоне. Потому сезон был действительно очень тяжелым, с травмами и болезнями. Я уже не надеялась ни на что, думала, что просто надо доработать. И сезон мне в ответ: ладно, ты настрадалась, вот тебе подарочек. Я принимаю его, мне он очень нравится.
Кто такая Александра Меркушина
19-летняя биатлонистка сборной Украины представляет Закарпатскую область.
В декабре 2022 года дебютировала на уровне Кубка мира, пробежав спринт на этапе в Гохфильцене (72-е место). В том же сезоне установила личный рекорд на Кубке мире — 44-е место в спринте в Антгольце.
Победительница юниорского чемпионата мира-2024 в масстарте и двукратный бронзовый призер юниорского ЧМ-2023. Обладательница "бронзы" в смешанной эстафете на юниорском Евро-2023.
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