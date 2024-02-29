Українка Меркушина виборола золоту медаль на юніорському ЧС з біатлону

Олександра Меркушина принесла Україні першу медаль на юніорському чемпіонаті світу-2024 з біатлону. І одразу золоту: посіла перше місце у масстарті-60 серед дівчат.
Меркушина стала чемпіонкою світу з біатлону
Меркушина здобула першу в кар'єрі перемогу на юніорському ЧС з біатлону і третю медаль загалом: у 2023 році вона виграла бронзові нагороди в індивідуальній гонці та змішаній естафеті.
Про це повідомив НОК України.
Першу половину гонки Меркушина пройшла поза межами топ-10 через два кола штрафу. Однак не зробила жодного промаху на двох фінальних вогневих рубежах, а на останньому колі випередила на 1.9 секунди француженку Лолу Бужо.
Після перемоги Олександра Меркушина розповіла, що трохи хвилювалась перед стартом, однак зуміла відволіктись від думок про гонку і заспокоїтись.
За словами українки, вже безпосередньо під час масстарту-60 вона не нервувала, оскільки зосередилась на самій гонці і протистоянні з іншими біатлоністками.
Меркушина відзначила, що не очікувала від себе надто високих результатів наприкінці сезону, оскільки провела його на тлі травм і хвороб. Тому золота медаль ЧС-2024 стала своєрідним "бонусом" для неї.
Це такий подарунок для мене цього сезону. Бо сезон був дійсно дуже важким, з травмами та хворобами. Я вже не сподівалася ні на що, [думала], що просто треба допрацювати. І сезон мені у відповідь: добре, ти настраждалася, ось тобі подаруночок. Я його приймаю, мені він дуже подобається.
Хто така Олександра Меркушина
19-річна біатлоністка збірної України представляє Закарпатську область.
У грудні 2022 року дебютувала на рівні Кубка світу, пробігши спринт на етапі у Гохфільцені (72-е місце). У тому ж сезоні встановила наразі особистий рекорд на Кубку світі — 44-те місце у спринті в Антгольці.
Переможниця юніорського чемпіонату світу-2024 у масстарті та дворазова бронзова призерка юніорського ЧС-2023. Володарка "бронзи" у змішаній естафеті на юніорському Євро-2023.
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