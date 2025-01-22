Універсіада-2025. Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль
Категорія
Спорт
Дата публікації

Універсіада-2025. Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль

Універсіада
Джерело:  Champion

Університетська збірна України обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025, що відбувся на Льодовому палаці Пінероло в Італії.

Головні тези:

  • Збірна України з хокею виграла бронзу на Універсіаді-2025, обігравши команду США з рахунком 5:3.
  • Україна має 12 медалей на Універсіаді-2025: 4 золота, 4 срібла та 4 бронзи, у тому числі здобутки біатлоністів та фристайлістів.
  • Бронза з хокею це друга медаль збірної України на Універсіадах, попередні нагороди - бронза у 2021 році та золото у 1999.
  • Найтитулованішим українським спортсменом Універсіади-2025 став Богдан Борковський з Сумського державного університету.
  • Україна розташувалася на 10-му місці в загальному медальному заліку студентських ігор завдяки вдалим виступам у різних видах спорту.

Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

"Синьо-жовті" вдало розпочали зустріч. Вже на 2-й хвилині шайбу на свій рахунок записав Артем Портной. На це американці відповіли влучним ударом Майкла Дебріто. Проте гол Микити Круглякова допоміг українцям виграти перший період.

Друга 20-хвилинка завершилась з аналогічним рахунком. На шайби Артема Целогородцева та Микити Круглякова збірна США відповіла реалізацією більшості, відзначився Хантер Балгер.

Натомість заключний період завершився внічию.

Зазначимо, що перед грою українці були явними аутсайдерами за котируванням букмекерів. До того ж команди зустрічалися на груповому етапі, де наша збірна програла з рахунком 1:5.

Для України це друга бронза в історії, перша була у 2021-му, а у 1999 національна команда завоювала золото.

Універсіада-2025

Матч за третє місце, 22 січня

Україна — США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 — 01:32 Портной, 1:1 — 02:36 Дебріто, 2:1 — 08:08 Кругляков, 3:1 — 24:57 Целегородцев, 3:2 — 32:34 Булгер, 4:2 — 39:00 Кругляков, 5:2 — 41:50 Кривоножкін, 5:3 — 43:27 Сміт

Універсіада-2025: здобутки України

Для студентської збірної України це 12-та медаль на Універсіаді-2025. 9 медалей у скарбничку нашої команди принесли біатлоністи, ще дві нагороди здобули фристайлісти.

Україна, маючи 4 золота, 4 срібла та 4 бронзи, посідає 10-й рядок у загальному медальному заліку студентських Ігор.

Найтитулованішим українським спортсменом Універсіади в Турині став 20-річний студент Сумського державного університету Богдан Борковський, який виграв золоті медалі в короткій індивідуальній гонці та переслідуванні, а також піднявся на третій щабель п'єдесталу за підсумками спринту.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Універсіада-2017. Україна виграла 6 золотих медалей
Універсіада-2017. Україна виграла 6 золотих медалей
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Хокейна збірна України визначилось зі складом на ЧС-2024. Хто гратиме
хокей
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Зимова Універсіада-2025. Українська біатлоністка Чалик виборола бронзову медаль
Чалик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?