Універсіада-2025. Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль

Університетська збірна України обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025, що відбувся на Льодовому палаці Пінероло в Італії.

Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

"Синьо-жовті" вдало розпочали зустріч. Вже на 2-й хвилині шайбу на свій рахунок записав Артем Портной. На це американці відповіли влучним ударом Майкла Дебріто. Проте гол Микити Круглякова допоміг українцям виграти перший період.

Друга 20-хвилинка завершилась з аналогічним рахунком. На шайби Артема Целогородцева та Микити Круглякова збірна США відповіла реалізацією більшості, відзначився Хантер Балгер.

Натомість заключний період завершився внічию. Поширити

Зазначимо, що перед грою українці були явними аутсайдерами за котируванням букмекерів. До того ж команди зустрічалися на груповому етапі, де наша збірна програла з рахунком 1:5.

Для України це друга бронза в історії, перша була у 2021-му, а у 1999 національна команда завоювала золото.

Універсіада-2025

Матч за третє місце, 22 січня

Україна — США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 — 01:32 Портной, 1:1 — 02:36 Дебріто, 2:1 — 08:08 Кругляков, 3:1 — 24:57 Целегородцев, 3:2 — 32:34 Булгер, 4:2 — 39:00 Кругляков, 5:2 — 41:50 Кривоножкін, 5:3 — 43:27 Сміт

Універсіада-2025: здобутки України

Для студентської збірної України це 12-та медаль на Універсіаді-2025. 9 медалей у скарбничку нашої команди принесли біатлоністи, ще дві нагороди здобули фристайлісти.

Україна, маючи 4 золота, 4 срібла та 4 бронзи, посідає 10-й рядок у загальному медальному заліку студентських Ігор. Поширити

Найтитулованішим українським спортсменом Універсіади в Турині став 20-річний студент Сумського державного університету Богдан Борковський, який виграв золоті медалі в короткій індивідуальній гонці та переслідуванні, а також піднявся на третій щабель п'єдесталу за підсумками спринту.