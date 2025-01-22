Універсіада-2025. Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль

Університетська збірна України обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025, що відбувся на Льодовому палаці Пінероло в Італії.
Головні тези:
- Збірна України з хокею виграла бронзу на Універсіаді-2025, обігравши команду США з рахунком 5:3.
- Україна має 12 медалей на Універсіаді-2025: 4 золота, 4 срібла та 4 бронзи, у тому числі здобутки біатлоністів та фристайлістів.
- Бронза з хокею це друга медаль збірної України на Універсіадах, попередні нагороди - бронза у 2021 році та золото у 1999.
- Найтитулованішим українським спортсменом Універсіади-2025 став Богдан Борковський з Сумського державного університету.
- Україна розташувалася на 10-му місці в загальному медальному заліку студентських ігор завдяки вдалим виступам у різних видах спорту.
Збірна України з хокею завоювала бронзову медаль
Поєдинок завершився з рахунком 5:3.
"Синьо-жовті" вдало розпочали зустріч. Вже на 2-й хвилині шайбу на свій рахунок записав Артем Портной. На це американці відповіли влучним ударом Майкла Дебріто. Проте гол Микити Круглякова допоміг українцям виграти перший період.
Друга 20-хвилинка завершилась з аналогічним рахунком. На шайби Артема Целогородцева та Микити Круглякова збірна США відповіла реалізацією більшості, відзначився Хантер Балгер.
Зазначимо, що перед грою українці були явними аутсайдерами за котируванням букмекерів. До того ж команди зустрічалися на груповому етапі, де наша збірна програла з рахунком 1:5.
Для України це друга бронза в історії, перша була у 2021-му, а у 1999 національна команда завоювала золото.
Універсіада-2025
Матч за третє місце, 22 січня
Україна — США 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Шайби: 1:0 — 01:32 Портной, 1:1 — 02:36 Дебріто, 2:1 — 08:08 Кругляков, 3:1 — 24:57 Целегородцев, 3:2 — 32:34 Булгер, 4:2 — 39:00 Кругляков, 5:2 — 41:50 Кривоножкін, 5:3 — 43:27 Сміт
Універсіада-2025: здобутки України
Для студентської збірної України це 12-та медаль на Універсіаді-2025. 9 медалей у скарбничку нашої команди принесли біатлоністи, ще дві нагороди здобули фристайлісти.
Найтитулованішим українським спортсменом Універсіади в Турині став 20-річний студент Сумського державного університету Богдан Борковський, який виграв золоті медалі в короткій індивідуальній гонці та переслідуванні, а також піднявся на третій щабель п'єдесталу за підсумками спринту.
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