Урсулу фон дер Ляен выдвинули кандидатом на должность главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен может возглавить европейский орган во второй раз

Как отмечается, ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляен как своего кандидата на пост главы президента Европейской комиссии. Это произошло сегодня, 7 марта, на съезде партии в Бухаресте.

Кандидатуру фон дер Ляен поддержали 400 делегатов, 89 были против.

Урсула фон дер Ляен возглавляет Европейскую комиссию последние пять лет, это может быть ее вторым сроком в этой должности. Решение об этом будет принято после европейских парламентских выборов в июне 2024 года.

Заявление Урсулы фон Ляен на конгрессе партии

Урсула фон дер Ляен выступила на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Она перешла в свою предвыборную кампанию и очертила главные задачи.

Среди прочего также была поддержка Украины и усиление оборонно-промышленного комплекса Европейского союза.

Она заявила, что Европейский союз должен больше делать для обороны, пополнять и модернизировать оружие и войска стран-членов ЕС. Также политик отметила, что российский диктатор Владимир Путин должен понести наказание за военные преступления и предстать перед трибуналом в Гааге.