Почему фон дер Ляен изменила позицию о графике переговоров с Украиной — данные Politico

Источники издания Politico в ЕС считают, что изменение позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по графику переговорного процесса с Украиной о ее вступлении связано с выборами.

Почему фон дер Ляен изменила по поводу переговоров с Украиной

На пресс-конференции в минувшую среду фон дер Ляен не стала говорить о следующем шаге Украины на пути в ЕС – представлении переговорной рамки – к европейским выборам, которые пройдут в июне этого года.

Но уже через три дня, во время визита в Киев, она вернулась к первоначальному графику и заявила, что Евромиссия сделает следующий формальный шаг по заявке Украины на вступление в ЕС в середине марта.

Шесть высокопоставленных чиновников ЕС, общавшихся с изданием на условиях анонимности, связали такой разворот в заявлениях фон дер Ляен с предвыборной борьбой за второй срок в должности главы Еврокомиссии.

Это было еще одним напоминанием о том, что теперь мы должны следить за каждым ее шагом как за ходом предвыборной кампании, – сказал один из чиновников Еврокомиссии. Поделиться

Один французский дипломат сказал, что заявления фон дер Ляен выглядят "умными... учитывая прения вокруг европейских выборов и объем работы, который необходимо выполнить для создания действительной, надежной и полезной переговорной базы для Украины".

Какая причина решения

Дипломат ЕС заявил, что комментарии фон дер Ляен об отсрочке представления переговорной рамки выглядели как комбинация давления со стороны ее собственной политической группы, Европейской народной партии и нескольких стран ЕС.

Франция и Польша боятся фермеров, Германия боится финансов, – сказал дипломат. Поделиться

По словам двух других дипломатов, группа послов ЕС, преимущественно из Восточной Европы, связалась с главой кабинета фон дер Ляен после ее первого заявления по Украине, попросив о встрече, чтобы прояснить линию комиссии по расширению Евросоюза и требуя конкретных обязательств.

Именно это закулисное давление подтолкнул фон дер Ляен совершить разворот и вернуться к первоначальным обязательствам комиссии по мартовским дискуссиям о вступлении Украины, рассказали дипломаты.