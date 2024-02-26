Вступление в НАТО. Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции

Венгрия последней поддержала членство Швеции в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Index.

В первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.

За это решение проголосовали 188 депутатов, еще 6 выступили против. Воздержавшихся не было.

Венгрия была последним государством-членом, одобрившим заявку Швеции в НАТО.

Соответствующее решение приветствовал генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Венгерский парламент будет голосовать за вступление Швеции в НАТО

Венгерский парламент определил дату голосования по ратификации вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил глава фракции правящей партии Мате Кочиш.

Кошич заявил, что на заседании 26 февраля вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс включат в повестку дня и депутаты руководящей партии "намерены поддержать его".