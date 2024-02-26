Вступление в НАТО. Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции

26 февраля парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Венгрия последней поддержала членство Швеции в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Об этом сообщает Index.
В первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.
За это решение проголосовали 188 депутатов, еще 6 выступили против. Воздержавшихся не было.
Венгрия была последним государством-членом, одобрившим заявку Швеции в НАТО.
Соответствующее решение приветствовал генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
Венгерский парламент будет голосовать за вступление Швеции в НАТО
Венгерский парламент определил дату голосования по ратификации вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил глава фракции правящей партии Мате Кочиш.
Кошич заявил, что на заседании 26 февраля вопрос о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс включат в повестку дня и депутаты руководящей партии "намерены поддержать его".
Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что голосование, вероятнее всего, состоится в начале весенней сессии парламента, уже на следующей неделе.
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