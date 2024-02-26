Вступ до НАТО. Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції
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Вступ до НАТО. Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції

НАТО
Джерело:  Index

26 лютого парламент Угорщини ухвалив вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Угорщина останньою підтримала членство Швеції у НАТО

Парламент Угорщини сьогодні ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє Index.

Зазначається, що в перший день весняної сесії представники ухвалили ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це рішення проголосували 188 депутатів, ще 6 виступили проти. Тих, хто утримався, не було.

Угорщина була останньою державою-членом, яка схвалила заявку Швеції в НАТО.

Відповідне рішення привітав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Угорський парламент голосуватиме за вступ Швеції у НАТО

Угорський парламент визначив дату голосування за ратифікацію вступу Швеції у НАТО. Про це заявив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш.

Кошич заявив, що на засіданні 26 лютого питання про ратифікацію вступу Швеції у Північноатлантичний альянс включать у порядок денний і депутати керівної партії "мають наміри підтримати його". 

Прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

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