Чому фон дер Ляєн змінила позицію про графік переговорів з Україною — дані Politico

Джерела видання Politico у ЄС вважають, що зміна позиції глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно графіка переговорного процесу з Україною про її вступ пов’язана з виборами.
Чому фон дер Ляєн змінила щодо переговорів з Україною
На пресконференції минулої середи фон дер Ляєн не стала говорити про наступний крок України на шляху до ЄС – представлення переговорної рамки – до європейських виборів, що пройдуть у червні цього року.
Але вже через три дні, під час візиту до Києва, вона повернулася до початкового графіку і заявила, що Євромісія зробить наступний формальний крок щодо заявки України на вступ до ЄС у середині березня.
Шість високопоставлених посадовців ЄС, що спілкувались з виданням на умовах анонімності, пов’язали такий розворот у заявах фон дер Ляєн з передвиборчою боротьбою за другий термін на посаді голови Єврокомісії.
Один французький дипломат сказав, що заяви фон дер Ляєн виглядають "розумними... з огляду на дебати навколо європейських виборів і обсяг роботи, який необхідно виконати для створення дійсної, надійної і корисної переговорної бази для України".
Яка причина рішення
Дипломат ЄС заявив, що коментарі фон дер Ляєн про відтермінування представлення переговорної рамки виглядали як комбінація тиску з боку її власної політичної групи, Європейської народної партії, та з боку кількох країн ЄС.
За словами двох інших дипломатів, група послів ЄС, переважно зі Східної Європи, зв'язалася з главою кабінету фон дер Ляєн після її першої заяви щодо України, попросивши про зустріч, щоб прояснити лінію комісії щодо розширення Євросоюзу і вимагаючи конкретних зобов'язань.
Саме цей закулісний тиск підштовхнув фон дер Ляєн зробити розворот і повернутися до початкових зобов'язань комісії щодо березневих дискусій про вступ України, розповіли дипломати.
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