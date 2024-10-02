USAID выделили 825 млн долл на поддержку энергетики Украины этой зимой

2 октября Агентство США по международному развитию (USAID) официально объявило о выделении 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. С заявлением по этому поводу выступила администраторка USAID Саманта Пауэр на фоне своего визита в Киев.

USAID продолжает активно помогать Украине

Что важно понимать, указанная новая финансовая помощь вдвое больше, чем USAID выделяло на украинскую энергетику в 2023 году.

Саманта Пауэр обратила внимание на то, что российские захватчики начали чаще атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, ведь хотят использовать холодную погоду как оружие против украинского народа.

Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто производит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру. Саманта Пауэр Администраторка USAID

Более того, Саманта Пауэр официально подтвердила старт 5-летней программы реабилитации украинцев “Rehab for you”, на которую агентство выделило 13 миллионов долларов.

Она также напомнила, что на сегодняшний день в Украине более 250 тыс человек нуждаются в реабилитационной поддержке.

Новая программа позволит украинцам восстановиться после травм и научиться жить с новыми ограничениями.

Just arrived in Kyiv for my third visit since Russia's full-scale invasion.



In awe of the resilience of the Ukrainian people and eager to hear what more we can do to support them in their quest for freedom and independence. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/Bxenpy6OUn — Samantha Power (@PowerUSAID) October 2, 2024

USAID также выделяет средства на гуманитарную помощь и образование в Украине

По словам Саманты Пауэр, речь идет о 237 миллионах долларов, которые выделят через USAID и Государственный департамент США.

Это новое финансирование поможет обеспечить жизненно необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинские услуги для украинцев внутри страны и перемещенных лиц за ее пределами. Важно, что это поможет домохозяйствам подготовиться к холодам, которые мы чувствуем уже сегодня. Термоодеяла, постельное белье, зимняя одежда, — объяснила администраторка Агентства США по международному развитию. Поделиться

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Саманта Пауэр обратила внимание на то, что команда USAID не забывает о поддержке украинского образования.

Ранее при содействии Агентства уже было опубликовано 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов.

Что важно понимать, эти учебники охватывают естественные науки, обществознание, искусство и даже иностранные языки.

Как отмечает Пауэр, они должны были быть переизданы примерно в то время, когда Путин начал полномасштабное вторжение (в Украину — ред.).

Но поскольку ресурсы Украины истощены войной и всеми ее потребностями, ученики за последние несколько лет пользуются устаревшими учебниками. По данным Министерства образования, этими 3,2 миллиона новых учебников теперь будут пользоваться 20% всех школьников в Украине. Саманта Пауэр Администраторка USAID

Следует также отметить, что часть книг Саманта Пауэр лично передала одному из лицеев в Киевской области.