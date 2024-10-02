USAID выделили 825 млн долл на поддержку энергетики Украины этой зимой

2 октября Агентство США по международному развитию (USAID) официально объявило о выделении 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. С заявлением по этому поводу выступила администраторка USAID Саманта Пауэр на фоне своего визита в Киев.
Главные тезисы
- USAID делает все возможное, чтобы помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру от атак российских захватчиков.
- Кроме того, Агентство начинает 5-летнюю программу реабилитации "Rehab for you".
- США также выделяет средства на гуманитарную помощь и образование в Украине.
- Администраторка USAID Саманта Пауэр лично передала новые учебники украинским школьникам на Киевщине.
USAID продолжает активно помогать Украине
Что важно понимать, указанная новая финансовая помощь вдвое больше, чем USAID выделяло на украинскую энергетику в 2023 году.
Саманта Пауэр обратила внимание на то, что российские захватчики начали чаще атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, ведь хотят использовать холодную погоду как оружие против украинского народа.
Более того, Саманта Пауэр официально подтвердила старт 5-летней программы реабилитации украинцев “Rehab for you”, на которую агентство выделило 13 миллионов долларов.
Она также напомнила, что на сегодняшний день в Украине более 250 тыс человек нуждаются в реабилитационной поддержке.
Новая программа позволит украинцам восстановиться после травм и научиться жить с новыми ограничениями.
USAID также выделяет средства на гуманитарную помощь и образование в Украине
По словам Саманты Пауэр, речь идет о 237 миллионах долларов, которые выделят через USAID и Государственный департамент США.
Саманта Пауэр обратила внимание на то, что команда USAID не забывает о поддержке украинского образования.
Ранее при содействии Агентства уже было опубликовано 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов.
Что важно понимать, эти учебники охватывают естественные науки, обществознание, искусство и даже иностранные языки.
Как отмечает Пауэр, они должны были быть переизданы примерно в то время, когда Путин начал полномасштабное вторжение (в Украину — ред.).
Следует также отметить, что часть книг Саманта Пауэр лично передала одному из лицеев в Киевской области.
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