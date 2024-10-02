USAID виділили 825 млн дол на підтримку енергетики України цієї зими

2 жовтня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно оголосило про виділення 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. З заявою з цього приводу виступила адміністраторка USAID Саманта Павер на тлі свого візиту до Києва.
Головні тези:
- USAID робить усе можливе, щоб допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру від атак російських загарбників.
- Окрім того, Агентство розпочинає 5-річну програму реабілітації "Rehab for you".
- USAID також виділяє кошти на гуманітарну допомогу та освіту в Україні.
- Адміністраторка USAID Саманта Павер особисто передала нові підручники українським школярам на Київщині.
USAID продовжує активно допомагати Україні
Що важливо розуміти, вказана нова фінансова допомога вдвічі більша, аніж USAID виділяло на українську енергетику у 2023 році.
Саманта Павер звернула увагу на те, що російські загарбники почали дедалі частіше атакувати енергетичну інфраструктуру України, адже хочуть використати холодну погоду як зброю проти українського народу.
Ба більше, Саманта Павер офіційно підтвердила старт 5-річної програми реабілітації українців “Rehab for you”, на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів.
Вона також нагадала, що станом на сьогодні в Україні понад 250 тис людей потребують реабілітаційної підтримки.
Нова програма дасть можливість українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями.
USAID також виділяє кошти на гуманітарну допомогу та освіту в Україні
За словами Саманти Павер, йдеться про 237 мільйонів доларів, які виділять через USAID і Державний департамент США.
Саманта Павер звернула увагу на те, що команда USAID не забуває й про підтримку української освіти.
Раніше за сприяння Агентства уже було надруковано 3,2 мільйони підручників для школярів молодших класів.
Що важливо розуміти, ці підручники охоплюють природничі науки, суспільствознавство, мистецтво і навіть іноземні мови.
Як зазначає Павер, вони мали бути перевидані приблизно в той час, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення ( в Україну — ред.).
Варто також зазначити, що частину книжок Саманта Павер особисто передала одному з ліцеїв на Київщині.
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