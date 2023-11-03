Успешные информационные операции Украины заставили отказаться от войны 17 тыс. российских солдат

Украина выигрывает у России информационную войну, и благодаря удачным информационным операциям удалось заставить без единого выстрела дезертировать 17 тыс. российских военных.

Как Украина использует информацию для победы в войне против России

По информации руководителя командования специальных операций армии США Джонатана Браги, успешные информационные операции Украины заставили 17 тыс. российских военных отказаться от дальнейшего участия в преступной войне без единого выстрела со стороны украинских военных.

Отмечается, что стремительное развитие коммуникационных технологий и широкое использование соцсетей и других медиаплатформ позволили не официальным лицам получить широкий доступ к аудитории и продвижение собственных мнений и интересов.

Брага отмечает, что именно усилия Украины на информационном фронте заставили не менее 17 тыс. российских военных отказаться от дальнейшего участия в преступной войне и покинуть собственные позиции.

Рассылка сообщений сыграла огромную роль в тактическом и оперативном смысле. Мы там поддержали наших украинских партнеров. Вы заставили дезертировать 17 тыс. россиян. Это 17 тыс. солдат, которых не нужно было взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило их защитные механизмы, - объясняет американское военное высокопоставленное должностное лицо. Поделиться

Он отметил, что использующие соцсети, военные или представители разведки могут собрать подробную информацию о враге, его вооружении, оборудовании, персонале.

На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат приводит к подрыву всеобщей боеспособности подразделения. Это традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы внушить сомнение в умы противника, отмечает Брага. Поделиться

Что известно об успехах Украины на информационном фронте

Он подчеркнул, что Украина провела поразительное количество успешных информационных операций. Это касается и переговоров с партнерами по военной помощи, и высмеивания позорных и смешных сторон оккупационной российской армии.

Есть множество примеров низкого морального духа россиян, которыми могут воспользоваться украинские силы, и Кремль пытается противодействовать последствиям, описанным Брагой.

Сюда входят жестокие меры, такие как казни отступающих или не выполняющих приказы солдат по примеру Советского Союза во время Второй мировой войны.