Україна виграє у Росії інформаційну війну, і завдяки вдалим інформаційним операціям вдалось змусити без єдиного пострілу дезертирувати 17 тис російських військових.

Як Україна використовує інформацію для перемоги у війні проти Росії

За інформацією керівника командування спеціальних операцій армії США Джонатана Браги, успішні інформаційні операції України змусили 17 тис російських військових відмовитись від подальшої участі у злочинній війні без єдиного пострілу з боку українських військових.

Зазначається, що стрімкий розвиток комунікаційних технологій та широке використання соцмереж і інших медійних платформ дозволили не офіційним особам отримати широкий доступ до аудиторії і просування власних думок та інтересів.

Брага зазначає, що саме зусилля України на інформаційному фронті змусили не менше 17 тис російських військових відмовитись від подальшої участі у злочинній війні та покинути власні позиції.

Розсилка повідомлень зіграла величезну роль в тактичному і оперативному сенсі. Ми підтримали там наших українських партнерів. Ви змусили дезертирувати 17 тис росіян. Це 17 тис солдатів, яких не потрібно було підривати на полі бою або знищувати. Це послабило їхні захисні механізми, - пояснює американський військовий високопосадовець. Поширити

Він зазначив, що використовуючі соцмережі, військові або представники розвідки можуть зібрати детальну інформацію про ворога, його озброєнння, обладнання, персонал.

На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів призводить до підриву загальної боєздатності підрозділу. Це традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб вселити сумнів в уми противника, - зазначає Брага. Поширити

Що відомо про успіхи України на інформаційному фронті

Він підкреслив, що Україна провела вражаючу кількість успішних інформаційних операцій. Це стосується і переговорів із партнерами стосовно військової допомоги, і висміювання ганебних та кумедних сторін окупаційної російської армії.

Існує безліч прикладів низького морального духу росіян, якими можуть скористатися українські сили, і Кремль намагається протидіяти наслідкам, описаним Брагою.

Сюди входять жорстокі заходи, такі як страти солдатів, які відступають або не виконують накази, за прикладом Радянського Союзу під час Другої світової війни.