"Утечка" ядра Земли. В Китае неожиданно нашли крупнейшее в мире месторождение золота

На золотоносном месторождении Вангу в китайской провинции Хунань в конце 2025 года объявили о возможном обнаружении более тысячи тонн золота под уже существующей шахтой. Об этом говорится в научном материале профессора Матиаса Уилболда из Геттингенского университета в Германии.

В Китае неожиданно нашли крупнейшее в мире месторождение золота

Если оценки подтвердятся, это может стать крупнейшим месторождением золота — и, возможно, крупнейшим месторождением любого драгоценного металла в истории. Примерная рыночная стоимость запасов составляет примерно 83 млрд дол.

Несмотря на представление о золоте как драгоценном металле, ученые отмечают: оно редко только на поверхности планеты. "99,9% драгоценных металлов Земли находятся в ядре", — объясняет Уилболд.

Традиционно считалось, что тяжелые элементы — в том числе золото, платина и вольфрам при формировании Земли более 4,5 миллиарда лет назад опустились в ее ядро вместе с железом и никелем. Так называемые "сидерофилы", способные химически связываться с железом, были затянуты в ядро на раннем этапе существования планеты.

Однако часть ученых, среди которых и Уилболд, отстаивает новую идею: ядро Земли может постепенно "утекать", а драгоценные металлы — подниматься вверх через мантию.

Есть некоторые геофизические доказательства того, что плюмы — подъемы горячей породы из мантии, достигают достаточно глубоких слоев мантии и, вероятно, берут свое начало на грани ядра и мантии.

Такие мантийные плюмы могут достигать коры в районах активного вулканизма, в частности на Гавайях или Исландии. Именно они, по одной из версий, способны транспортировать металлы поближе к поверхности.

Впрочем, не все геологи соглашаются с гипотезой "утечки". Доктор Марио Фишер-Гьодде из Кельнского университета считает, что объяснение может крыться в событиях космического масштаба, говорится в материале.

Мы должны снова обогатить мантию Земли высокосидерофильными элементами с помощью какого-то процесса. Самое известное объяснение состоит в том, что мы возвращаем их с помощью метеоритов. Поделиться

Речь идет о периоде поздней интенсивной бомбардировки около 3,9 миллиарда лет назад, когда Земля потерпела многочисленные удары крупных астероидов. Они могли принести дополнительные тяжелые элементы уже после формирования ядра, поэтому металлы не смогли опуститься глубже и остались в мантии.